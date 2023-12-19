Верховный суд просит дать совет по поводу убийства птиц

Верховный суд решил обратиться в Европейский суд с просьбой вынести предварительное решение по жалобам OÜ Voore Mets и AS Lemeks Põlva. Заявители и Департамент окружающей среды спорят в Верховном суде, среди прочего, о том, когда можно запретить вырубку и прореживание лесов для защиты гнездящихся птиц.

Оба заявителя получили разрешение на вырубку леса от Департамента окружающей среды и провели лесозаготовки на соответствующих объектах весной 2021 года. Однако во второй половине мая 2021 года обе компании получили приказ от Департамента прекратить вырубку леса на пять дней, чтобы защитить гнездящихся птиц. Позже для обеих компаний запрет был продлен до середины лета того же года.

Директива по охране диких птиц запрещает беспокоить птиц и намеренно повреждать их гнезда, особенно в гнездящийся период. «Несмотря на разъяснения с Европейским судом, в данном деле возникли вопросы, на которые Европейский парламент и Директива по охране птиц не дают четкого ответа», – отметил Верховный суд.

Верховный суд считает, что не имеет достаточной уверенности в том, при каких обстоятельствах причинение вреда птицам можно считать умышленным и в каких исключительных случаях преднамеренное причинение вреда птицам во время лесохозяйственных работ допустимо.