Верховный суд просит дать совет по поводу убийства птиц

Две лесозаготовительные компании спорят в суде с Департаментом по охране окружающей среды, при каких обстоятельствах можно было бы разрушать птичьи гнезда и убивать птенцов в период гнездования.
Верховный суд решил обратиться в Европейский суд с просьбой вынести предварительное решение по жалобам OÜ Voore Mets и AS Lemeks Põlva. Заявители и Департамент окружающей среды спорят в Верховном суде, среди прочего, о том, когда можно запретить вырубку и прореживание лесов для защиты гнездящихся птиц.
Оба заявителя получили разрешение на вырубку леса от Департамента окружающей среды и провели лесозаготовки на соответствующих объектах весной 2021 года. Однако во второй половине мая 2021 года обе компании получили приказ от Департамента прекратить вырубку леса на пять дней, чтобы защитить гнездящихся птиц. Позже для обеих компаний запрет был продлен до середины лета того же года.
Директива по охране диких птиц запрещает беспокоить птиц и намеренно повреждать их гнезда, особенно в гнездящийся период. «Несмотря на разъяснения с Европейским судом, в данном деле возникли вопросы, на которые Европейский парламент и Директива по охране птиц не дают четкого ответа», – отметил Верховный суд.
Верховный суд считает, что не имеет достаточной уверенности в том, при каких обстоятельствах причинение вреда птицам можно считать умышленным и в каких исключительных случаях преднамеренное причинение вреда птицам во время лесохозяйственных работ допустимо.
«Одним из таких исключительных случаев может быть предотвращение серьезного ущерба лесам, однако неясно, можно ли сделать в этом случае исключение для предотвращения серьезного экономического ущерба в лесном хозяйстве, и может ли такой ущерб заключаться в потере или чрезмерном сокращении доходов от вырубки леса», – заявил Верховный суд. «Спорным является также вопрос о том, как идентифицировать гнездящихся птиц в вырубленном лесу, как оценить опасность для птиц, их гнезд и яиц и какие пространственные и временные ограничения необходимы для предотвращения данной опасности».
Верховный суд не упомянул, что такой серьезный ущерб может быть нанесен лесу в течение нескольких месяцев, поскольку после окончания сезона гнездования птиц Департамент по защите окружающей среды все еще разрешает вырубку того же леса.
По мнению Верховного суда, не может быть сомнений в том, что вырубка деревьев в период гнездования птиц с большей или меньшей вероятностью приводит к разрушению гнезд и яиц, а также к гибели птенцов и беспокойству птиц, если есть основания предполагать, что птицы гнездятся в лесном заповеднике в значительном количестве.
По мнению Верховного суда, риск разрушения птичьих гнезд и гибели птенцов при рубках ниже, поскольку в лесу выборочно вырубается лишь часть деревьев.
По мнению комиссии, имеются веские аргументы считать возможным исключение, которое позволило бы отклоняться от упомянутых запретов во избежание серьезного ущерба в лесном хозяйстве, и что такой ущерб, по сути, может заключаться и в том, что не будет потери дохода при лесных работах.
В Верховном суде не уточнили, что это за аргументы и как можно потерять доход от вырубки леса. В случае птиц речь идет не о полном запрете лесных работ, а их отсрочке.
Не дожидаясь позиции Европейского суда по принципиальным вопросам толкования Директивы по охране птиц, коллегия не считает возможным дать окончательную оценку по конкретным жалобам.