Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы осудили решение МОК, допускающее россиян и белорусов на Олимпиаду

Олимпийский комитет Эстонии опубликовал пресс-релиз, в котором приводит текст обращения:

Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы осуждают решение исполкома Международного олимпийского комитета допустить отдельных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мы твердо убеждены, что такое решение неприемлемо в то время, когда в Украине идет активная война и мирное население страдает от военных преступлений, совершенных Россией и поддерживаемых Беларусью.

Вместе мы скорбим о 350 украинских спортсменах, погибших во время вторжения, а также пытаемся поддержать тех, кто остался без необходимой инфраструктуры и ресурсов для подготовки к Парижской Олимпиаде.

Мы понимаем, что одинаковых мнений нет, и акцептируем множество точек зрения, которые привели к решению в такой форме. Однако считаем необходимым подчеркнуть, что крайне важно обеспечить грамотное, прозрачное, ответственное, справедливое и понятное выполнение вышеуказанного решения, чтобы сохранить доверие к тем, кто принял это решение, а также к его исполнителям.

Для обеспечения такого уровня доверия мы настоятельно рекомендуем как можно быстрее передать как государственным олимпийским комитетам, так и широкой обществеености технический документ (при условии, что он разработан) или же подробное описание процедур, используемых в преддверии Олимпийских игр, чтобы оценить соответствие спортсменов с российским или белорусским гражданством к предъявляемым им требованиям.

Мы также настоятельно рекомендуем постоянно отслеживать ситуацию, чтобы исключить дальнейшие нарушения требований или неправомерных действий со стороны спортсменов или органов власти, которые изложены в соответствующей процедуре МОК («Принципы, касающиеся реализации участия индивидуальных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже 2024».

Одного инцидента достаточно, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для поддержки войны. Давайте сделаем так, чтобы этого не произошло.

Обращение подписали президент ЕОК Урмас Сыырумаа, президент Латвийского олимпийского комитета Янис Букс и президент Олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзиневичюте.