ФОТО ⟩ Сеть Coop торжественно открыла новый супермаркет

Сийм Сибритс, глава семейства, живущего в районе Веэрику, во вторник утром гулял с коляской со своим маленьким сыном Самуэлем, когда заметил, что парковка перед Maarjamõisa Konsum заполнена машинами, а у магазина можно увидеть толпу. Сибритс решил проверить, действительно ли магазин открыт.

Подойдя к дверям, он обнаружил, что это все-таки еще только церемония открытия для специально приглашенных гостей. Но поскольку речи уже были произнесены, ленточка перерезана, товары были на прилавках, а кассы были открыты, представители сети Tartu Coop пригласили Сибритса за покупками вместе с его малышом. «Я ходил здесь уже несколько дней и все гадал, когда же откроется магазин, потому что было видно, что товар лежит на полках уже несколько дней», - пояснил Сибриц.