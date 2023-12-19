ФОТО ⟩ Сеть Coop торжественно открыла новый супермаркет

Магазин Maarjamõisa Coop Konsum открыл свои двери во вторник на пересечении улицы Равила и Вильяндиского шоссе в Тарту. Хотя магазин открылся для покупателей только в 13.00, первый рядовой посетитель получил возможность оказаться в торговом зале уже в 11 часов и осмотреть прилавки со свежими товарами.
Сийм Сибритс, глава семейства, живущего в районе Веэрику, во вторник утром гулял с коляской со своим маленьким сыном Самуэлем, когда заметил, что парковка перед Maarjamõisa Konsum заполнена машинами, а у магазина можно увидеть толпу. Сибритс решил проверить, действительно ли магазин открыт.