Английской принцессе будет несладко: у нее появится много беспокойных соседей

Поместье Гэткомб Парк расположено в церемониальном графстве Глостершир, занимает территорию площадью 1,2 гектара. Главное строение поместья является памятником архитектуры и известно под названием Old Quarry.

Гэткомб Парк. Фото: SWNS / Scanpix

В 1814 году это поместье было куплено знаменитым ученым, основоположником политической экономии Давидом Рикардо на деньги, которые он заработал после проведения удачных торгов на фондовой бирже. Несколько лет спустя он пригласил архитектора Джорджа Бэсеви для незначительной реконструкции дома. В этом доме Рикардо и скончался в 1823 году. С тех пор во внешнем облике дома мало что изменилось. Во время Второй мировой войны здесь хранилось несколько национальных художественных сокровищ.

В недавней истории здание использовалось как школа для детей с особыми потребностями. Однако в настоящее время преимуществом недвижимости является то, что поместье примыкает к дому принцессы Анны. Продажей занимается бюро недвижимости Carter Jonas.

Допускается реконструкция и частичная перестройка существующих построек. Также на участке можно построить шесть новых жилых домов. Вместе с существующими зданиями и теми, которые разрешено построить, на участке должно разместиться 11 домов.

Земельный участок и его соседи. Фото: Courtesy of Crown copyright/SWNS/Scanpix

«Мы очень рады, что можем сыграть свою роль в развитии этого, несомненно, захватывающего и необычного объекта. Мы ожидаем, что недвижимость вызовет значительный интерес, и надеемся, что достойное здание будет с любовью реконструировано», - сказал информационному агентству SWNS Стив Моррис, партнер по планированию и развитию Carter Jonas.

Предложения о покупке можно сделать до 18 января по электронному адресу steve.morris@carterjonas.co.uk