В Литве вводится требование обязательной регистрации SIM-карт

За подобные поправки к закону об электронных коммуникациях во вторник проголосовали 104 члена Сейма, один депутат был против, 23 воздержались.

Поправки предусматривают, что услуги связи по предоплате могут оказываться только лицам, сообщившим операторам свое имя, фамилию, персональный код и адрес, а также тип, серию и номер личного документа, а компании должны будут указать свое название и код.

В настоящее время три крупнейших оператора мобильной связи предлагают SIM-карты с предоплатой (Ezys, Labas и Pildy).

По данным Службы регулирования связи, во втором квартале этого года насчитывалось более 1,2 миллиона пользователей предоплаченных SIM-карт, что составило почти 26% всех активных таких карт на рынке.

Идея регистрации SIM-карт была предложена еще в 2017 году, но правительство одобрило ее только в этом году. Кабмин пришел к выводу, что ущерб, причиненный мошенниками и другими преступниками, превышает будущие затраты мобильных операторов и возможные неудобства для пользователей.