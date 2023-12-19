Футболиста ПСЖ держали в заложниках, пока грабили его дом

Сообщается, что семья проснулась от звуков сработавшей сигнализации, Летелье немедленно вызвал полицию. Но до приезда полиции грабители, угрожая ножом, требовали от футболиста деньги и драгоценности. Жену Летелье ударили по лицу.

К счастью, самого страшного не произошло: полицейские успели прибыть на место преступления вовремя и задержали грабителей. Одному из них 21 год, двоим — по 16.

Год оказался довольно богатым на неприятные инциденты. В июле жертвой ограбления стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума. Несколько человек ворвались в его дом, связали и избили футболиста и его девушку. В итоге злоумышленникам удалось скрыться с различными ценностями на общую сумму 500 000 евро.

В августе полиция предотвратила ограбление дома еще одного игрока ПСЖ Юлиана Дракслера (сейчас он уже выступает за катарский «Аль-Ахли»). Семь человек были задержаны недалеко от дома немецкого полузащитника. В их машинах нашли пластиковые хомуты, перчатки, скотч и балаклавы.