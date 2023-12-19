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Футболиста ПСЖ держали в заложниках, пока грабили его дом

rus.postimees.ee
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Александер Летелье на тренировке.
Александер Летелье на тренировке. Фото: SARAH MEYSSONNIER

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Александр Летелье стал жертвой вооруженного ограбления в собственном доме недалеко от Парижа, пишет RMC Sport. Нападение произошло в ночь на 19 декабря, и пока в доме орудовали грабители, в заложниках были также жена и дети футболиста.

Сообщается, что семья проснулась от звуков сработавшей сигнализации, Летелье немедленно вызвал полицию. Но до приезда полиции грабители, угрожая ножом, требовали от футболиста деньги и драгоценности. Жену Летелье ударили по лицу.

К счастью, самого страшного не произошло: полицейские успели прибыть на место преступления вовремя и задержали грабителей. Одному из них 21 год, двоим — по 16.

Год оказался довольно богатым на неприятные инциденты. В июле жертвой ограбления стал голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума. Несколько человек ворвались в его дом, связали и избили футболиста и его девушку. В итоге злоумышленникам удалось скрыться с различными ценностями на общую сумму 500 000 евро.

В августе полиция предотвратила ограбление дома еще одного игрока ПСЖ Юлиана Дракслера (сейчас он уже выступает за катарский «Аль-Ахли»). Семь человек были задержаны недалеко от дома немецкого полузащитника. В их машинах нашли пластиковые хомуты, перчатки, скотч и балаклавы.

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