Решение саммита ЕС 14 декабря, давшее старт началу переговоров с Украиной о членстве в Союзе, взрыв на заседании сессии сельского совета и прослушивающее устройство в одном из рабочих кабинетов Валерия Залужного. Таковы основные события, произошедшие в Украине и представленные в новом обзоре украинского журналиста Сергея Гармаша.
Начало переговоров о вступлении в ЕС, шантаж со стороны Венгрии и загадочное прослушивающее устройство. Обзор основных событий в Украине
Украина – ЕС: поздно но с надеждой
Решение саммита ЕС 14 декабря, давшее старт началу переговоров с Украиной о членстве в Союзе, не стало топ-новостью для украинцев. Ее быстро вытеснили события на фронте, прослушка в кабинете Залужного и ежедневные российские обстрелы. В отличие от восторженности украинских властей, настроение рядовых граждан относительно начала переговоров можно проиллюстрировать опросом на одном из информационных сайтов: только 11% почувствовали радость, 65% - надежду, но почти треть – не почувствовали от этой новости ничего. Надежда – это все, что остается людям, когда инициатива на фронте уже перешла к врагу, военные уже испытывают голод боеприпасов, европейская Польша устраивает воюющему соседу торговую блокаду, а европейская Венгрия заняла откровенно враждебную пророссийскую позицию. При этом, люди узнают, что ЕС поставил Киеву только половину из обещанных снарядов, а финансовая и военная помощь США может быть заблокирована из-за межпартийной борьбы в Вашингтоне…
На сегодня отношения Украины с Западом, в том числе ЕС, украинцы могли бы охарактеризовать одним словом – поздно. Слишком поздно нас начинают пускать в ЕС, слишком поздно началось сближение с НАТО, слишком поздно начали давать эффективное оружие и самолеты… Сытый цивилизованный Запад слишком поздно начинает ощущать опасность от российского сценария изменения существовавшего миропорядка, и слишком запоздало реагирует на нее. Для сотен тысяч украинцев это «поздно» - означает смерть. В прямом смысле! И, в этом случае, выражение «лучше поздно, чем никогда» теряет свой позитивный заряд.
Но, если говорить о политических (не эмоциональных) последствиях «стартового» для Украины и Молдовы саммита ЕС, то, конечно они позитивны. То, что Виктор Орбан был единственным, кто «принципиально» блокировал (и также беспринципно изменил свою позицию в обмен на 10 млрд. евро) интеграцию Украины в ЕС, показало отсутствие «усталости от Украины», о которой так часто говорят российские и западные СМИ. Зато сделало ощутимой и публичной накопившуюся усталость от Орбана, который просто шантажирует Брюссель украинским вопросом.
Так, украинские СМИ цитировали министра европейских дел Чехии Мартина Дворжака, который сказал в телеэфире, что «Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это (европейское – авт.) единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину». Для украинцев это не просто оценка, данная недоброжелателю их страны, а проявление справедливости, что морально не менее важно, чем политические решения ЕС.
Оптимизма добавляет и то, что Киев действенно поддержали гранды ЕС – Германия и Франция. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца: «То, что канцлер Германии Олаф Шольц сделал на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как акт немецкого лидерства в интересах Европы». После сообщений о непринятии решения по поставкам Украине немецких ракет «Таурус», и якобы лоббируемых командой Шольца сценариях примирения с РФ, такие слова о Шольце добавляют оптимизма.
Как и заявление президента Макрона о надежде, что венгерский премьер не «возьмет Европу в заложники» на следующих этапах переговоров с Украиной.
Как видим, и здесь – надежда. Осталось только не убить ее затягиванием переговоров на десятки лет, или планами примирения с имперской Россией.
Гранаты на Закарпатье
На Закарпатье местный депутат Сергей Батрин подорвал несколько гранат прямо на заседании сессии сельского совета. Ранения получили 23 человека, в том числе и сам подрывник. Шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии, один из них уже умер.
54-летний Батрин был избран от президентской «Слуги народа» и явно не имел пророссийских взглядов. То есть мотив его поступка не имел внешнего следа. В суде, при избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей прозвучало, что депутат решил взорвать гранаты «с целью влияния на принятие решений, совершение или несовершение действий руководством Керецковской ОТГ Хустского района».
По информации некоторых СМИ решения, на которые таким образом хотел повлиять Батрин касались выплат премий руководителям сельсовета и других бюджетных вопросов. Очевидно, что если депутат пришел на сессию с тремя боевыми гранатами, то он предполагал несправедливое, по его мнению, решение сельских властей по распределению общественных средств. Также, можно предположить, что несправедливость заключалась для него в том, что тыловые чиновники «пилят» бюджет в то время, как военные на фронте испытывают дефицит в средствах обороны просто из-за дефицита денег.
Точные мотивы следствие установит, вероятно после того, как Батрин, выписанный из реанимации, сможет давать показания. Но как бы там ни было, этот случай показывает, что вопрос распределения бюджетных средств в тылу без учета интересов фронта, стал не просто болезненным, а мотивирующим к действиям. И в стране, переполненной оружием, инцидент на Закарпатье может стать прецедентом.
Проблему признал даже президент Зеленский. Выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей во Львове, он сознался, что сосредоточился на вопросах войны с Россией и интеграции Украины в европейские структуры, а потому не обращал достаточного внимания на ситуацию в регионах.
«И, если кто-то на какой-либо должности, будь то в государстве или в органах местного самоуправления, почему-то считает, что война она где-то там, а он якобы может заниматься чем угодно, другим приоритетным вопросом, то это большая ошибка, которую надо исправить и которую мы исправим. Считаю, что мы все должны быть очень взрослыми и понимать, чем мы занимаемся на местах, и нет ни одной общины, которая отделена от жизни и борьбы всей Украины», — сказал глава государства.
Интересно, что подрыв гранат на сессии сельсовета и выступление президента произошли в один день. Неизвестно, знал ли Зеленский на момент своего спича об инциденте на Закарпатье, но совпадение, как говорится, достаточно красноречивое.
То, что не тонет
17 декабря появилась информация о выявлении прослушивающего устройства в одном из рабочих кабинетов Валерия Залужного. Через несколько часов Служба безопасности Украины заявила, что «жучок» был установлен не в кабинете главкома, а в одном из «потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины».
Оказывается, исходя из соображений безопасности, Залужный давно уже не работает в здании Генштаба, а время от времени меняет дисклокацию вместе со своим аппаратом. Вот в процессе подготовки к очередному такому переезду и было обнаружено устройство для прослушки, хоть и в нерабочем состоянии. Такой же аппарат был и в соседнем кабинете, предназначавшемся для помощника Залужного. И это тоже, объясняется тем, что главком периодически меняет кабинеты.
По информации СБУ «каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено». То есть угроза была потенциальной, и пока говорить об утечке секретов из кабинета главнокомандующего ВСУ оснований нет. Как признал сам генерал, он должен был въехать в это помещение как раз 18 декабря, но «там давненько уже не был». Хотя, «давненько не был» означает, что когда-то был, и не факт, что прослушки были в нерабочем состоянии и тогда.
Как бы там ни было, этот инцидент обнаружил прорехи в охране самого главкома и его секретов. Выяснилось, что здание не было сертифицировано СБУ на предмет безопасности гостайн и даже не принадлежало государству. «Публичное здание в частной собственности» - так его охарактеризовал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Понятно, что и сам Залужный и представители спецслужб отнесли инцидент к проискам врагов из России. Однако, интересной деталью является то, что прослушка, по словам Лещенко, это «устаревшее устройство, которое использовали украинские службы еще во времена Януковича». А бывший заместитель главы СБУ генерал Виктор Ягун вообще назвал его лишь имитацией. Это дало ему основания утверждать, что обнаружение прослушивающего устройства - не операция россиян, а один из элементов политической борьбы в Украине. Он не исключил, что через некоторое время в публичном пространстве появятся сфальсифицированные записи якобы из кабинета Залужного.
В любом случае, российские СМИ в связи с этими событиями, уже оседлали любимую тему о конфликте Зеленского с Залужным. Соответствующие публикации появились практически во всех ведущих российских СМИ. «В общем, даже если история с найденным и обезвреженным «жучком» погаснет в ближайшую неделю, это совсем не означает, будто участники процесса ее тут же забудут. Она еще всплывет, когда понадобится тому или иному игроку», - написала «Комсомольская правда». Безусловно – это экспертное мнение. Поскольку в чем в чем, а в том, что не тонет - кремлевские издания разбираются лучше всех.