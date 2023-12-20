Начало переговоров о вступлении в ЕС, шантаж со стороны Венгрии и загадочное прослушивающее устройство. Обзор основных событий в Украине

То, что не тонет

17 декабря появилась информация о выявлении прослушивающего устройства в одном из рабочих кабинетов Валерия Залужного. Через несколько часов Служба безопасности Украины заявила, что «жучок» был установлен не в кабинете главкома, а в одном из «потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных сил Украины».

Оказывается, исходя из соображений безопасности, Залужный давно уже не работает в здании Генштаба, а время от времени меняет дисклокацию вместе со своим аппаратом. Вот в процессе подготовки к очередному такому переезду и было обнаружено устройство для прослушки, хоть и в нерабочем состоянии. Такой же аппарат был и в соседнем кабинете, предназначавшемся для помощника Залужного. И это тоже, объясняется тем, что главком периодически меняет кабинеты.

По информации СБУ «каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено». То есть угроза была потенциальной, и пока говорить об утечке секретов из кабинета главнокомандующего ВСУ оснований нет. Как признал сам генерал, он должен был въехать в это помещение как раз 18 декабря, но «там давненько уже не был». Хотя, «давненько не был» означает, что когда-то был, и не факт, что прослушки были в нерабочем состоянии и тогда.