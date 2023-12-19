МНЕНИЕ ⟩ Запрет искусственного интеллекта в школах был бы очень недальновидной мерой

«Мышь надела штаны, сшила из остальной одежды ракету и полетела в самое сердце мира», - пишет Ааро Тоомела в своей книге «Культура, речь и мое Я», и указывает, что самое главное в этом предложении заключается в том, что читатель может визуализировать этот иррациональный образ. В настоящее время искусственный интеллект создает это изображение за секунду, и вам не нужно ничего придумывать самому. В самый разгар этих больших перемен что должен делать преподаватель, чему следует учить в школе и какие навыки следует развивать у учеников?

В то время, когда запоминание фактов, к счастью, стало второстепенным, а приобретаемые знания и навыки должны постоянно меняться и быть гибкими, возможно, более важно не то, чему учат, а то, как учат.

Сегодняшним учителям приходится иметь дело с совершенно новым поколением молодежи. Если еще недавно много говорили о «поколении X» и «поколении Z», то сейчас мы вступили в совершенно новую эпоху - эпоху «поколения ИИ». Триумф искусственного интеллекта настолько быстр и неудержим, что через некоторое время он станет естественной частью всей нашей жизни, хотим мы того или нет, а также частью образования.