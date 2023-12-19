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МНЕНИЕ ⟩ Запрет искусственного интеллекта в школах был бы очень недальновидной мерой

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Искусственный интеллект. Фото иллюстративное.
Искусственный интеллект. Фото иллюстративное. Фото: imago/Rüdiger Wölk
  • Искусственный интеллект - естественная часть нашей жизни
  • Нужно использовать новые технологии во благо, а не запрещать их
  • Приложения могут помогать при организации учебного процесса

Сегодняшним учителям приходится иметь дело с совершенно новым поколением. Но нужно просто понять, как следует учить сейчас молодых людей, пишет член оргкоманды кинофестиваля PÖFF и преподаватель киноискусства Микк Гранстрем.

«Мышь надела штаны, сшила из остальной одежды ракету и полетела в самое сердце мира», - пишет Ааро Тоомела в своей книге «Культура, речь и мое Я», и указывает, что самое главное в этом предложении заключается в том, что читатель может визуализировать этот иррациональный образ. В настоящее время искусственный интеллект создает это изображение за секунду, и вам не нужно ничего придумывать самому. В самый разгар этих больших перемен что должен делать преподаватель, чему следует учить в школе и какие навыки следует развивать у учеников?

В то время, когда запоминание фактов, к счастью, стало второстепенным, а приобретаемые знания и навыки должны постоянно меняться и быть гибкими, возможно, более важно не то, чему учат, а то, как учат.

Сегодняшним учителям приходится иметь дело с совершенно новым поколением молодежи. Если еще недавно много говорили о «поколении X» и «поколении Z», то сейчас мы вступили в совершенно новую эпоху - эпоху «поколения ИИ». Триумф искусственного интеллекта настолько быстр и неудержим, что через некоторое время он станет естественной частью всей нашей жизни, хотим мы того или нет, а также частью образования.

Сегодняшние молодые люди - «поколение ИИ» - принимают искусственный интеллект, фактически они уже сделали его своим ежедневным инструментом. Если вернуться на минутку в историю, то и на фоне бурного развития Интернета вначале говорилось, что он только вредит обучению, и были школы, которые его запрещали, но сейчас учиться без Интернета было бы немыслимо. То же самое и с появлением искусственного интеллекта - есть школы, которые его запретили. Но это недальновидно, и вместо этого следует задаться вопросом, как использовать искусственный интеллект в обучении.

В ходе дискуссий в рамках тематических панелей фестиваля PÖFF (Industry@Tallinn и Baltic Event) было признано, что искусственный интелект меняет правила игры, как в киноиндустрии в целом, так и в создании контента для молодых людей, где использование инструментов искусственного интеллекта в будущем (которое наступит уже в ближайшее время) также повлияет на то, какой контент будет активнее всего потребляться, а также создаваться сам по себе.

Если у обучающегося все знания имеются как бы в кармане, то есть в его смартфоне ответы генерируются за секунду, то важнейшей ролью преподавателя может и должно стать развитие у учащихся навыков обучения. В этом утверждении нет ничего нового, государственная учебная программа также определяет учебную компетенцию как ключевую, что на простом языке означает, что учащийся должен иметь возможность планировать собственное обучение, использовать различные стратегии обучения и соотносить полученные знания с теми, что он приобрел ранее.

Важность такого подхода также очень хорошо показал недавний период короновируса, когда ответственность за обучение легла на плечи учащегося в куда большей степени, чем это было раньше. Последние исследования, проведенные в Эстонии, показывают, что учителя, как правило, не учат учащихся навыкам самостоятельного обучения, то есть преподавание различных стратегий обучения в классе выглядит довольно скромно. Однако в будущем это станет важнейшей компетенцией, которая гарантирует, что человек сможет после окончания школы адаптироваться как к технологическим новшествам, так и к более широким изменениям в обществе.

Триумф искусственного интеллекта это очень хорошо демонстрирует: если школа в целом его не примет, изменения в преподавании также будут затруднены. Если в настоящее время мы можем привести примеры того, что какие-то школы запретили использование ИИ, то на самом деле нам следует обсудить, как и каким образом эти приложения можно эффективно использовать в обучении, а также то, как сделать, чтобы у учителей было время в классе для развития навыков обучения в дополнение к передаче собственно знаний по предмету. Искусственный интеллект - это способ реализовать эти цели. Самый большой подарок, который может преподнести учитель современной молодежи, это сделать так, чтобы ученик смог самостоятельно приобрести новые навыки, адаптироваться к изменениям и почувствовать себя счастливым человеком.

В то время, когда технологии разворачиваются на 180 градусов и радикально меняют образование, у нас все еще есть прекрасная возможность самим направлять эти изменения. И хотя молодые люди очень восприимчивы к любым новым технологиям, и последними легко злоупотреблять, не следует забывать, что истинному творчеству ученика, пониманию себя и мира учат не какие-то программы или искусственный интеллект, а общение с родителями, учителями и друзьями. Самой мощной машиной по-прежнему остается человеческий мозг, который может генерировать вещи, которые искусственный интеллект не может и никогда не сможет сделать, и мы просто не должны об этом забывать.

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