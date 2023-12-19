ФОТО ⟩ Рождество на старой шведской вилле

В доме крупного бизнесмена Кристера Йоханссона уже от входа можно почувствовать атмосферу Рождества. Большие еловые венки с розами из красного шелка украшают двойные двери виллы в стиле ар нуво. Нынешний владелец поселился здесь относительно недавно: «Я помню момент переезда, он был в тот же день, когда моя любимая группа Pink Floyd завершила концерт Live 8 в лондонском Гайд-парке. Это был июль 2005 года», — вспоминает Кристер.

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

«Добро пожаловать», — говорит Кристер с широкой улыбкой, когда мы входим в просторное помещение с колоннами и высоким потолком. Это каминная комната с элементами английского стиля и обоями по мотивам орнаментов Уильяма Морриса. В камине горит огонь, и уже чувствуется приближение Рождества. Отсюда можно пройти в большую столовую.

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Во всех комнатах стоят рождественские композиции: «Я всегда был в восторге от всего, что красиво и эстетично. Интерес к дизайну интерьера начался гораздо раньше, чем я могу вспомнить, но более-менее серьезно к интерьерам своего дома я начал относится лет пятнадцать назад».

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Кристер постоянно открыт для новых идей: «Не могу сказать, что мне нравится какой-то определенный стиль, но в доме есть стилевой лейтмотив — эпоха модерна — на который я все же ориентируюсь, прежде чем купить что-то для интерьера».

Фото: скриншот с сайта houzz.ru

Рождество Кристер празднует с друзьями, ужин накрывают в празднично украшенной столовой. Декор обычно в ярких тонах с оттенками красного и зеленого, а на рождественской елке сверкают украшения. «Мне нравится самому украшать дом, — говорит Кристер, — гости должны чувствовать себя желанными и видеть, что я приложил для этого усилия».

Фотографии кабинета, библиотеки, спальни и других помещений дома площадью 195 квадратных метров можно посмотреть ЗДЕСЬ.