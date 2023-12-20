Видео ⟩ «Ужасный подарок»: жительница Эстонии обнаружила в купленном в Lidl продукте незваных гостей

Жительница Тарту купила в Lidl мандарины по скидке. В итоге насладиться купленными фруктами не удалось, поскольку в них резво копошились белые черви. Попытки клиентки сообщить об испорченном продукте в магазин, тоже не увенчались успехом.
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В воскресенье, 17 декабря, Наталия в тартуском магазине Lidl купила по акции мандарины, но дома ее ждал неприятный сюрприз. «Мандарины оказались с червями», - сообщила она в редакцию Rus.Postimees.