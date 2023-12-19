Министр внутренних дел распределил между политическими партиями более пяти миллионов евро

Деньги получат шесть политических партий, представленных в Рийгикогу, а также Объединенная левая партия Эстонии и Партия правых.

Согласно Закону о политических партиях, политические партии, представленные в Рийгикогу, получают поддержку из бюджета Министерства внутренних дел в зависимости от количества мест в парламенте, полученных на выборах. Если член Рийгикогу поссорится со своей политической партией и станет внефракционным членом партии, это не повлияет на поддержку, которую партия получит из государственного бюджета.

Всего парламентские партии в следующем году получат из госбюджета 5 127 150 евро.

Наибольшую поддержку получит Партия реформ, получившая 37 мест в Рийгикогу на выборах в марте прошлого года, которым Министерство внутренних дел в 2024 году выделит 1 878 262 евро и 87 центов.

Эстонская консервативная народная партия с 17 мандатами получит 862 985 евро, Центристская партия с 16 мандатами - 812 221 евро, «Ээсти 200» с 14 мандатами получит 710 694 евро, Социал-демократическая партия с девятью мандатами получит 456 874 евро, а «Отечество» с восемью мандатами - 406 110 евро.

Объединенная левая партия Эстонии, не преодолевшая избирательный барьер на выборах, но набравшая 2,4 процента голосов, получит в следующем году из государственного бюджета 30 000 евро, а Партия правых, набравшая 2,3 процента голосов, также получит 30 000 евро.

Согласно Закону о политических партиях, партия, набравшая 2-3 процента голосов, получает от государства 30 000 евро, партия, набравшая 3-4 процента голосов - 60 000 евро, а партия, набравшая 4-5 процентов голосов - 100 000 евро в год.

Политические партии получают государственную поддержку равными выплатами один раз в месяц. Государство перечисляет деньги на счет партии пятого числа каждого месяца. Поддержка политических партий включена в бюджет Министерства внутренних дел.