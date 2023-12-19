Статистика карточных платежей ⟩ В каких странах жители Эстонии любят делать покупки больше всего?

В период с начала года до конца ноября эстонские туристы чаще всего совершали покупки в Финляндии, Испании и Латвии. Тройка лидеров осталась такой же, как и в прошлом году. За год наибольшее количество мест в статистике шоппинга Эстонии потеряли Дания и Швеция.

Латвийские туристы чаще всего делали покупки в Германии, Польше и Литве. Литовские же туристы – в Германии, Польше и Беларуси. В прошлом году среди литовцев лидировала Беларусь, а за ней следовали Германия и Польша. В прошлом году на третьем месте среди жителей Латвии была Швеция, которую в этом году сменила Литва.

В соседних странах популярность Эстонии как места для путешествия сильно разнится – в Латвии шоппинг в Эстонии, находятся на седьмом месте, а в Литве покупки в Эстонии находятся на двадцать втором месте. Для эстонцев Латвия является третьим по популярности местом для шопинга, а Литва – тринадцатым.

Руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен отметила, что сердцами эстонцев завладели соседние южные страны: «Латвия всегда была у жителей Эстонии популярным местом, но видно, что с годами больше всего выросла популярность в качестве направления для шоппинга Литвы и Польши, а заметнее всего сдали в рейтинге Швеция и Дания. Среди популярных мест отдыха на юге Европы изменений не произошло. Видно, что из-за усложнения экономической ситуации для непродолжительного отпуска выбирают более доступные направления, но на более длительных поездках не экономят».

Статистика покупок Citadele – Топ-10 стран среди жителей Эстонии:

1. Финляндия

2. Испания

3. Латвия

4. Италия

5. Франция

6. Германия

7. Турция

8. Польша

9. Соединенные Штаты Америки

10. Объединенные Арабские Эмираты