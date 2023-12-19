Видео ⟩ Лыжница серьезно пострадала при прыжке с трамплина: жива, но на этом все

Выступление Анны Одине Стрем на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в швейцарском Энгельберге пошло совершенно не по плану.
Девушка не сумела правильно приземлиться при прыжке с горы высотой 140 метров. После прыжка она упала и проехала еще порядка 20 метров на спине. Дальше было жутко: Стрем несколько минут лежала без движения. К счастью, самого страшного удалось избежать.
Позже Норвежская федерация лыжного спорта сообщила, что Стрем находится в сознании и ожидает помощи.
Несчастье произошло в пятницу. Днем позже спортсменка написала в своем Instagram: «Жива, но на этом все». На фотографии было видно разбитое колено. Степень тяжести травмы пока неясна, все станет ясно, когда девушка вернется домой.
Спортсменка за свою карьеру завоевала шесть медалей чемпионата мира: пять бронзовых и одну серебряную.