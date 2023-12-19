Министр финансов: повышение налогов на 400 миллионов необходимо отменить

По словам Вырклаэва, перспективы эстонской экономики и проводимые до сих пор налоговые дебаты показывают, что невозможно в 2025 году провести повышение налогов на 400 миллионов евро, по которым еще и не было принято окончательное решение.

«Дополнительным повышением налогов на один процент ВВП, хотя это было бы чрезвычайно важно с точки зрения наших государственных финансов, мы, вероятно, еще больше задержали бы восстановление нашей экономики», - считает Вырклаэв.

Вырклаэв добавил, что повышение налогов еще больше усилит неопределенность в экономике и, в целом, может не обеспечить желаемых дополнительных доходов в государственный бюджет.

Сегодня Банк Эстонии опубликовал экономический прогноз, согласно которому экономика страны снизится на 3,5 процента в этом году и на 0,4 процента в следующем году.