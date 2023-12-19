График ⟩ Резкий скачок: цена на электроэнергию в Эстонии вырастет почти вдвое

Самая высокая - 90,06 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии в Эстонии в среду будет с 9 до 10 часов утра, самая низкая - рано утром с 3 до 4 часов, когда цена упадет до 10,09 евро.

В среду электроэнергия в Латвии и Литве, как и в Эстонии, будет стоить 64,64 евро за мегаватт-час, а в Финляндии электроэнергия будет на 26 процентов дешевле, чем в странах Балтии, - 47,77 евро за мегаватт-час. Самая высокая за день цена в системе Nord Pool будет в Польше, где электроэнергия будет стоить в среднем 75,65 евро за мегаватт-час.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена на бирже электроэнергии в ноябре этого года составила 105,20 евро за мегаватт-час, что на 52 процента меньше, чем в то же время в 2022 году, когда среднемесячная цена составляла 218,99 евро за мегаватт-час. По сравнению с октябрем цена выросла на 20,4 процента.

Дневной рекорд в эстонской ценовой зоне Nord Pool датирован августом 2022 года. 17 августа прошлого года цена в Эстонии достигла 682,05 евро, а в один из часов цена достигла даже 4000 евро за мегаватт-час.