Дело Репинского передано в суд, часть обвинений касается работы старейшиной волости Йыхви

Обвинение в злоупотреблении доверием заключается в том, что, работая волостным старейшиной, в марте 2019 года Репинский необоснованно назначил выходное пособие трем чиновникам, уволившимся с работы по собственному желанию. Согласно архивным статьям, это, вероятно, было сделано для того, чтобы избавиться от неугодных ему подчиненных.