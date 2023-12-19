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Дело Репинского передано в суд, часть обвинений касается работы старейшиной волости Йыхви

Мейнхард Пулк
, журналист
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Мартин Репинский.
Мартин Репинский. Фото: Madis Veltman

Прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого бывшему члену Рийгикогу Мартину Репинскому предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием. В обвинении фигурируют не только его злоупотребления в нецелевом использовании компенсаций на расходы члена Рийгикогу, но и злоупотребление доверием в бытность работы Йыхвиским волостным старейшиной.

Обвинение в злоупотреблении доверием заключается в том, что, работая волостным старейшиной, в марте 2019 года Репинский необоснованно назначил выходное пособие трем чиновникам, уволившимся с работы по собственному желанию. Согласно архивным статьям, это, вероятно, было сделано для того, чтобы избавиться от неугодных ему подчиненных.

В 2019 году Põhjarannik написал несколько статей о кадровой чистке, инициированной Репинским. Например, ушли волостной секретарь Пия Липп, заместитель финансового директора Эллу Блокк, руководитель социальной службы Сирли Таммисте. В случае с директором Центральной библиотеки Ингрид Шпитц Инспекция труда установила, что она была уволена незаконно.

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