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Упавшая сосулька повредила имущество. Кто возместит ущерб?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Опасные сосульки. Иллюстративное фото.
Опасные сосульки. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Жителю Таллинна относительно повезло: рядом с его головой с крыши дома в центре Таллинна пронеслась сосулька, выбив из рук телефон. В результате телефон получил повреждения. Кто виноват и можно ли потребовать компенсацию?

«Стоял на автобусной остановке “Хобуяама” у дома по адресу Нарвское шоссе, 2. Взял в руки телефон чтобы посмотреть время, и рядом с моей головой с крыши пролетела сосулька и выбила телефон из рук. Только в автобусе, когда вытирал телефон, понял, что его заднее стекло треснуло. Кто в таком случае должен возместить ущерб?» - задался вопросом житель Таллинна.

Нарвское шоссе, 2. Дом, с которого упала сосулька.
Нарвское шоссе, 2. Дом, с которого упала сосулька. Фото: Скриншот Google Maps.
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