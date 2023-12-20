Упавшая сосулька повредила имущество. Кто возместит ущерб?

«Стоял на автобусной остановке “Хобуяама” у дома по адресу Нарвское шоссе, 2. Взял в руки телефон чтобы посмотреть время, и рядом с моей головой с крыши пролетела сосулька и выбила телефон из рук. Только в автобусе, когда вытирал телефон, понял, что его заднее стекло треснуло. Кто в таком случае должен возместить ущерб?» - задался вопросом житель Таллинна.