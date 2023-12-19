Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Таллинне 84-летнюю Татьяну

По состоянию здоровья Татьяна без посторонней помощи может попасть в беду.

Ее рост около 160 см, у нее худощавое телосложение и седые волосы. На ней темно-синяя куртка с капюшоном, вязанная шапка с золотыми нитями и черные брюки из эластичной ткани.

Татьяна говорит на эстонском и русском языках. У нее нет с собой ни мобильного телефона, ни документов. Ранее она никогда не пропадала.

Полиция просит всех, кто видел Татьяну с момента ее исчезновения, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.