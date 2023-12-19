Канцлер Минобороны: если наши силы иссякнут, за спиной Украины может больше никого не оказаться

- В начале этого года большинство из нас надеялись, что война в Украине закончится. Вы же являетесь более информированным человеком, верили ли вы, что война может закончиться в этом году?

- Я только что вспоминал, чем мы занимались в прошлом году в это же время. Настроения в Украине в прошлом году были довольно похожими. Россия снова начала наступление, ну а мы в Эстонии созвали 11 министров обороны и в Тапа впервые передали Украине танки. Именно тогда мы решили отдать наши буксируемую артиллерию.