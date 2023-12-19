Канцлер Министерства обороны Кусти Сальм в интервью по итогам года заявил, что ситуация вокруг нас значительно ухудшилась, так как Россия стремится расширить свою сферу влияния. В то же время 2023 год стал самым успешным годом в истории страны относительно развития государственной обороны Эстонии.
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Канцлер Минобороны: если наши силы иссякнут, за спиной Украины может больше никого не оказаться
Журналист Улла Лянтс поговорила с канцлером Минобороны Кусти Сальмом об обороноспособности Эстонии и факторах, повлиявших на ее развитие.
- В начале этого года большинство из нас надеялись, что война в Украине закончится. Вы же являетесь более информированным человеком, верили ли вы, что война может закончиться в этом году?