Портал Rus.Postimees предлагает влиятельным политикам, депутатам собраний самоуправлений Ида-Вирумаа подвести итоги 2023 года, сфокусировав внимание как на позитивных, так и на негативных изменениях в местной жизни. Руководитель фракции Социал-демократической партии в горсобрании Силламяэ Гульнара Сидоренко пишет о катастрофической ситуации с вывозом мусора в городе, а также о других недоработках, допущенных, с ее точки зрения, городскими властями, негативно сказывающихся на интересах силламяэсцев.
МНЕНИЕ ⟩ 2023 год в Силламяэ: проваленный мусорный блицкриг и необоснованное повышение зарплат городским чиновникам
2023 год был в Силламяэ временем революционных перемен, затронувших жизнь каждого жителя города и изменивших ее коренным образом. Некогда очень чистый и уютный город за очень короткий срок благодаря действиям городской управы и группы депутатов центристской фракции горсобрания заполнился огромными черными мусоросборниками, которые испортили городское пространство.
Силламяэ - единственный город в Эстонии, где на улицах до недавнего времени не было мусорных контейнеров. Сбор мусора в городе традиционно производился непосредственно в машины для сбора отходов, курсировавшие по городу по определенным маршрутам в определенное время.
В строительных и санитарных документах времени строительства города были жесткие ограничения и требования для организации точек сбора мусора. Единственная попытка много лет назад установить контейнеры по городу была быстро остановлена: в городе появились крысы, мухи, приморский город заполонили чайки. Руководство городом приняло решение сбор и вывоз отходов производить только с помощью автомашин, мусор сразу же вывозился на свалку без сортировки отходов. Она в то время не требовалась.
Для сегодняшнего руководства города Силламяэ стали приближаться тяжелые времена, когда вопрос о сортировке мусора встал ребром. Задолго до этого городская управа провела несколько публичных встреч с председателями квартирных товариществ и жителями города. И на этих встречах с жителями города, и в местной газете «Силламяэский Вестник» высказывалось практически единодушное мнение: нужно сохранить существующий способ сбора отходов, но уже в многокамерные машины, что необходимо для выполнения европейских и государственных требований о сортировке мусора и для поддержания подобающей чистоты в городе.
За словами не последовало дела
Само руководство города и руководство муниципальной фирмы МЕКЕ на словах в прессе поддерживали идею многокамерных машин, но, кроме слов и статей в газете о поддержке, на уровне практической работы ничего не делалось, это были всего лишь слова для усыпления беспокойства горожан. Эта задача, как выяснила рабочая группа, созданная активными жителями города, была вполне решаема, если бы ею серьезно занимались ответственные чиновники горуправы заблаговременно, до наступления «часа Икс». Городская власть не провела референдум или опрос о предпочтении горожан по поводу того, какой вид должен иметь сбор мусора в Силламяэ - машинный, уникальный и единственный в Эстонии, или контейнерный, принятый во всех городах Эстонии?
Закон говорит, что кроме сортировки должно быть обепесенчо и максимальное вторичное использование отходов. Но судьба наших отходов - не вторичное использование, а сброс в общую кучу на свалке. До сегодняшнего дня нет никаких толковых объяснений от руководства города, почему же все-таки было принято именно такое решение, что вызывает кривотолки и различные предположения.
Победители конкурсов известны заранее
Мы живем в правовом государстве? От кого городскими властями получено разрешение на проведение радикальных перемен, затрагивающих каждого жителя города и каждый кошелек? Почему жителям города не была дана возможность выбрать из двух, хорошо проработанных - и технологически, и в смысле стоимости - вариантов, контейнерного или машинного вывоза мусора? Ответ простой: у городского руководства не хватило ни уважения к жителям, ни интеллектуального потенциала, ни европейского мышления, чтобы продумать и подготовить такую реформу заранее, задолго до наступления 2024 года. Городская власть пошла по легкому для себя пути - провести традиционный конкурс. Понятно, что традиционный конкурс выиграют традиционные фирмы.
Облик города после мусорного блицкрига кардинально изменился. Уникальный приморский город украшен мусоросборниками: черными «пузырями» или черными «бородавками», как метко называют в соцсетях перемены в городе.
Повышение зарплат чиновникам и депутатам
В декабре 2023 года при втором чтении городского бюджета на 2024 год центристская фракция в городском собрания вышла с инициативой повысить чиновникам зарплату, при этом депутатам она будет поднята на тот же процент. Вот аргументация этого повышения в изложении заместителя председателя городского собрания Дмитрия Летта: «мы по зарплате занимаем третье место снизу», «зарплата не повышалась уже три года».
Это - абсолютно неубедительные аргументы от «перетрудившихся» чиновников и депутатского большинства. Мэры соседних городов - Нарвы и Кохтла-Ярве - с количеством населения в разы больше и, соответственно, с гораздо большим числом сложнейших проблем, будут иметь зарплату ниже, чем чиновники силламяэской управы, в городе с населением в 12 000 человек.
Административной реформе не дается ходу
Несколько лет назад во время проведения правительственной кампании по укрупнению местных самоуправлений оппозиционная фракция городского собрания Силламяэ подавала в правительство предложение о том, чтобы Силламяэ также был объединен с Нарва-Йыеэсуу. Это могло бы экономить средства для содержания управленцев в уезде и внесло бы «свежую кровь» в управление городом.
Мы явно видели уже тогда и видим сейчас целесообразность такого объединения. Город должен жить не своей местечковой жизнью с бессменно царящей в городе одной партией, не принимающей и не уважающей никаких других мнений, кроме своих, и сильно озабоченной только постоянными получениями кредитов и дорогостоящими стройками.
Еще в 2017 году группа депутатов от оппозиции обратилась к крупнейшим представителям бизнеса в регионе, Хандо Суттеру, Тийту Вяхи, с просьбой высказать свое мнение об укрупнении местного самоуправления. Также было отправлено письмо тогдашнему министру финансов Свену Сестеру с аргументацией в пользу необходимости такой реформы. Все высказались за поддержку этой идеи, но идея так и повисла в воздухе. На самом деле было бы разумным и своевременным вновь вернуться к проблеме укрупнения местных самоуправлений.
Долговая нагрузка
По данным вице-мэра по финансам, город Силламяэ в 2024 году будет иметь задолженность перед банками почти в 11 млн евро. На 2024 год планируется возврат только по процентам полумиллиона евро. Для маленького городка это очень обременительная ситуация.
Каждый пятый муниципалитет Эстонии на грани финансового кризиса, так утверждал в одной из публикаций в прессе бывший глава горсобрания Нарва-Йыэсуу Вейко Лухалайд. «Что нам сулит следующий год? Повышение налога с оборота, налог на автомобили, реформа социального обеспечения, повышение зарплат учителям. Все это только новые трудности, которые не приносят облегчения с точки зрения бюджетов, а усугубляют кризис».
Как подчеркнул Лухалайд, при этом 5 из 79 самоуправлений Эстонии в настоящее время находятся под угрозой реструктуризации, а еще 10 находятся в критическом состоянии, и в следующем году число проблемных муниципалитетов лишь возрастет. Но в Силламяэ городская центристская власть полна оптимизма.