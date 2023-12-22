МНЕНИЕ ⟩ 2023 год в Силламяэ: проваленный мусорный блицкриг и необоснованное повышение зарплат городским чиновникам

За словами не последовало дела

Само руководство города и руководство муниципальной фирмы МЕКЕ на словах в прессе поддерживали идею многокамерных машин, но, кроме слов и статей в газете о поддержке, на уровне практической работы ничего не делалось, это были всего лишь слова для усыпления беспокойства горожан. Эта задача, как выяснила рабочая группа, созданная активными жителями города, была вполне решаема, если бы ею серьезно занимались ответственные чиновники горуправы заблаговременно, до наступления «часа Икс». Городская власть не провела референдум или опрос о предпочтении горожан по поводу того, какой вид должен иметь сбор мусора в Силламяэ - машинный, уникальный и единственный в Эстонии, или контейнерный, принятый во всех городах Эстонии?

Закон говорит, что кроме сортировки должно быть обепесенчо и максимальное вторичное использование отходов. Но судьба наших отходов - не вторичное использование, а сброс в общую кучу на свалке. До сегодняшнего дня нет никаких толковых объяснений от руководства города, почему же все-таки было принято именно такое решение, что вызывает кривотолки и различные предположения.

Победители конкурсов известны заранее