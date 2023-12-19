Экстремальные условия на дорогах: в Аэгвийду перевернулась машина, в Ида-Вирумаа прицеп перегородил проезд

В 15:47 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Аэгвийду в Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства инцидента. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из пассажиров автомобиля.

Чуть ранее, в 15:28 поступило сообщение о том, что на дороге Йыуга-Рауди в Ида-Вирумаа грузовик вылетел в кювет, а его прицеп встал поперек дороги. В результате аварии никто из людей не пострадал. Однако дорога на месте происшествия полностью закрыта для движения транспорта, поэтому автомобилистам было бы разумно пока избегать этого места и найти другой маршрут для своих поездок.

Вызван эвакуатор, который вытащит и увезет машину, но его прибытие займет некоторое время.

Около 15:00 поступило сообщение об аварии, произошедшей на проспекте Кангеласте в Нарве. По предварительным данным, автомобиль Hyundai, которым управлял 90-летний мужчина, наехал на переходившую дорогу по пешеходному переходу женщину, которой на месте стали оказывать помощь медики.

Полиция установила, что водитель был трезв. Точные детали происшествия выясняются.

Полиция напоминает, что в нынешних нестабильных и дождливых погодных условиях необходимо быть очень внимательными на дорогах, держать достаточную дистанцию ​​и избегать резких маневров. Снизьте скорость, не спешите, убедитесь, что видимость через лобовое стекло хорошая и нет никаких других препятствий, и только тогда начинайте движение.