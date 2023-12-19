Алекс Бэтти: история британского подростка с исчезновением, скитаниями и возвращением домой

История скитаний 17-летнего британского юноши Алекса Бэтти из Олдхэма закончилась холодной дождливой ночью на горной дороге в Пиренеях на юго-западе Франции, и закончилась хорошо.
Его заметил проезжавший мимо студент Фабьен Аксидини, подрабатывавший развозкой медикаментов по местным аптекам.
Высокий худой блондин в белой фуфайке брел по дороге с фонариком в руках, скейтбордом под мышкой и рюкзаком за спиной, и Фабьен предложил подвезти его.
Как оказалось, к тому времени юноша, представившийся Заком, был в пути уже четверо суток, двигался по ночам, чтобы его не заметили возможные преследователи, днем отсыпался, ел что попадется в местных полях и садах и направлялся в Тулузу.
Все это он рассказал Фабьену на ломаном французском, и когда тот предложил перейти на английский, «Зак» быстро согласился, а вскоре назвал свое настоящее имя и попросил у Фабьена телефон, чтобы связаться через фейсбук со своей бабушкой, с которой он не общался шесть лет (Сюзан Каруана является его официальным опекуном).
Потом они долго говорили с Фабьеном, и Алекс рассказал ему, как в 12 лет мать с дедом по сути похитили его и что теперь он очень рад, что ему удалось сбежать, потому что он не хочет провести свою жизнь в скитаниях, как другие члены общины, к которой примкнула его мать.
Алекс Бэтти хотел попасть в ближайший большой город, где есть британское консульство, но Фабьен решил отвезти его в жандармерию Ревеля под Каркассоном, где жандармы удостоверили его личность, а затем отправили Алекса в Тулузу, откуда он в прошлую субботу вылетел домой в Манчестер.
А началась история скитаний Алекса Бэтти в 2017 году, когда мать Мелани и дедушка Дэвид взяли его с собой в Испанию на отдых, после чего Алекс пропал. То есть пропал он для родственников в Большом Манчестере, а на самом деле он все это время вел кочевой образ жизни.
Из Испании троица перебралась в Марокко, где два или три года они каждые несколько недель переезжали с места на место. Потом они вновь оказались в Испании, где их община из 10 человек жила на роскошной вилле, а оттуда, в 2020 или 2021 году, Алекс с матерью уехали в предгорья Пиренеев на французской стороне границы, где поселились в общине кочевников вместе с семьями из Канады, Испании и Индии.
По словам самого Алекса, он не очень хорошо представляет, где он жил все это время, знает только, что это были горы во Франции недалеко от границы с Испанией.
Дом вдали от дома
Этот небольшой каменный пансион у подножия Пиренеев последние два года служил Алексу и домом, и местом работы.
По словам хозяев гостиницы, Фредерика Амбье и Ингрид Бове, они очень привязались к мальчику, которого знали под именем Зак. Они приютили и кормили его, а он выполнял разные работы по хозяйству. Летом они все вместе ездили на пляж или на велосипедные прогулки.
Они знали, что у Алекса есть мать, к которой он иногда уезжал, что его семья ведет бродячий образ жизни и что сам Алекс хочет вернуться к «нормальной жизни», о чем он не раз им говорил. Они даже помогли найти ему место в деревенской школе, но он не смог туда поступить, поскольку у него не было необходимых документов.
Вскоре после этого Алекс сообщил им, что уезжает в Великобританию, где намерен получить необходимые документы и потом вернуться во французскую школу, чтобы изучать компьютерное программирование.
Фредерик и Ингрид пожелали ему успеха и сказали, что всегда ему рады и помогут чем возможно.
Кочевники в предгорьях Пиренеев
Многие десятилетия городок Кийан в горной долине в отрогах Пиренеев, где последние два года жил манчестерский подросток, служит приютом для искателей «альтернативных путей» и духовного просветления, в том числе и для кочевников, к которым примкнула мать Алекса.
«Многие думают, что эти люди натворили в своей жизни много нехороших дел, что они наркоманы, но ведь наркотики можно найти сегодня где угодно, - говорит местная жительница, пенсионерка Мартин Винсан, - а на самом деле они лишь ищут альтернативный образ жизни».
«Здесь так много самых разных людей, - рассказывает бывшая студентка Агата, изучавшая психологию в университете, но потом решившая познать свой предмет на практике, а не из учебников. - Я живу на земле, в лесу, у реки, готовлю на костре еду из собственного огорода».
По словам Агаты, тут собрались немцы, испанцы, британцы, так что ничего удивительного в том, что мать и дед Алекса решили примкнуть к этой общине.
«Природа здесь дикая, нужно как-то выживать, так что люди всем делятся друг с другом, они выбрали жить максимально простой жизнью», - говорит она.
Друг Агаты, Жульен, вот уже шесть лет ведет кочевой образ жизни. У него нет ничего, кроме рюкзака и ручной вороны. Вскоре они с Агатой вновь снимутся с места и уйдут в места, где нет магазинов, электричества и других вещей, которые кажутся большинству из нас необходимыми.
«Лично я так представляю себе счастье, но не каждый со мной согласится», - признает Агата.
Но устраивала ли Алекса такая жизнь? Судя по тому, что он все же решил сбежать из общины, когда узнал, что мать собирается двинуться дальше, в Финляндию - он представлял свое будущее иначе.
Хотя французские власти говорят, что юноша не испытывал физического принуждения или насилия и ничто не указывает на то, что в общине существовал какой-то культ, никто не может с уверенностью сказать, как отразятся на его психике последствия такой «альтернативной жизни».
Есть опасения, что жизнь в уединенной горной общине может привести к промыванию мозгов и потере связи с родными и близкими, да и просто с реальностью.
«Мы выявили то, что называем тройным разрывом - разрывом с семей, разрывом с обществом и разрывом социальных связей», - говорит Кэтрин Кац из Национального союза ассоциаций по защите семьи и личности, организации, помогающей жертвам различных культов, которая субсидируется французскими властями.
Кэтрин опасается, что Алекс уже серьезно пострадал за те шесть лет, что он был разлучен со своими друзьями и родственниками в Олдхэме.
«Тот факт, что он все это время не ходил в школу, не общался с одноклассниками и учителями - вот вам пример социального разрыва», - говорит она.
Однако куда тяжелее был разрыв с его бабушкой, разрыв, который он в первую очередь хотел преодолеть, когда попросил телефон у Фабьена.
«Здравствуй, бабушка, это я, Алекс, - написал он в фейсбуке, - я очень надеюсь, что ты получишь мое послание. Я люблю тебя, я хочу вернуться домой».
Полиция Большого Манчестера говорит, что ей пока ничего не известно о местонахождении матери Алекса, а что касается его деда, то они подозревают, что он мог умереть полгода назад. Там пока не спешат заводить уголовное дело о похищении, утверждая, что сначала должны узнать все подробности и обстоятельства.
Пока же главным приоритетом остается помощь самому Алексу и его семье и его дальнейшая реинтеграция в привычное общество.