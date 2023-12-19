Алекс Бэтти: история британского подростка с исчезновением, скитаниями и возвращением домой

Мама, дедушка и Алекс Бэтти. Фото: GREATER MANCHESTER POLICE

А началась история скитаний Алекса Бэтти в 2017 году, когда мать Мелани и дедушка Дэвид взяли его с собой в Испанию на отдых, после чего Алекс пропал. То есть пропал он для родственников в Большом Манчестере, а на самом деле он все это время вел кочевой образ жизни.

Из Испании троица перебралась в Марокко, где два или три года они каждые несколько недель переезжали с места на место. Потом они вновь оказались в Испании, где их община из 10 человек жила на роскошной вилле, а оттуда, в 2020 или 2021 году, Алекс с матерью уехали в предгорья Пиренеев на французской стороне границы, где поселились в общине кочевников вместе с семьями из Канады, Испании и Индии.

По словам самого Алекса, он не очень хорошо представляет, где он жил все это время, знает только, что это были горы во Франции недалеко от границы с Испанией.

Дом вдали от дома

Франция, пейзаж. Фото: BBC

Этот небольшой каменный пансион у подножия Пиренеев последние два года служил Алексу и домом, и местом работы.