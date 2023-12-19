Депутаты Рийгикогу призвали президента Франции не допустить выступления россиян на Олимпиаде в Париже

Сегодня 71 депутат Рийгикогу направил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и председателю депутатской группы дружбы с Эстонией парламента Франции Люку Ламиро обращение с призывом не допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх, которые пройдут во Франции в 2024 году.
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В обращении, составленном по инициативе депутатской группы по парламентским связям с Францией, депутаты отмечают, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из государств-агрессоров - России и Беларуси - к участию в Олимпийских играх во Франции в «нейтральном» статусе противоречит нашим ценностям. «Решение МОК допустить к участию «нейтральных» лиц было описано как «соблюдение прав человека». По нашему мнению, убийства, разрушения и террор не сочетаются с принципами Олимпийских игр», - сказали они.
Депутаты Рийгикогу отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Государственная прокуратура Украины зарегистрировала более 110 000 случаев военных преступлений. «По этой причине мы уверены, что до тех пор, пока война не закончится, российские и белорусские спортсмены не могут быть допущены к участию в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх - наиболее важном спортивном соревновании в мире», - указали они в обращении.
По словам депутатов, 18 октября 2022 года Рийгикогу объявил российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. «Диктаторские и авторитарные режимы зачастую используют спорт как средство для расширения своей сферы влияния. Для России и путинского режима спорт - в первую очередь политический инструмент; это подтверждает факт наличия в России финансируемой государством допинговой программы», - отметили они.
По словам депутатов Рийгикогу, нельзя забывать, что эти спортсмены получают поддержку со стороны своего государства и предприятий, поддерживающих текущие российский и белорусский режимы. «Помимо этого, на протяжении последних лет мы наблюдаем, как Россия использует участие спортсменов в «нейтральном» статусе в целях государственной пропаганды, в том числе - для восхваления войск государства-агрессора и пропагандирования вербовки в войска. Запретить участие российским спортсменам, являющимся в настоящий момент активными военнослужащими, - недостаточный шаг для предотвращения подобного».
Депутаты отметили, что, по мнению Рийгикогу, наш моральный долг - защищать мир в Европе и мы не можем молча наблюдать за тем, как МОК решает допустить спортсменов из государства-агрессора к участию в Олимпийских играх в 2024 году. Они также подчеркнули, что решение противоречит официальным ценностям самого МОК.
«По этой причине мы, подписавшие этот документ депутаты Рийгикогу, призываем Французскую Республику как государство-организатора не допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Это необходимо сделать во имя спортивного сообщества Украины, спортсменов всего мира и будущих поколений, так как они имеют право жить в мире, где агрессия как политический инструмент полностью дискредитирована, в то время как ценности, которых мы придерживаемся в рамках олимпийского движения, сохранены», – сказали депутаты в обращении.
Обращение подписали председатель депутатской группы по парламентским связям с Францией Андрес Сутт и члены группы Тоомас Кивимяги, Ээрик-Нийлес Кросс, Анастасия Коваленко-Кылварт, Лаури Лаатс, Ээро Мерилинд, Лийза-Ли Пакоста, Хельо Пикхоф, Хенн Пыллуаас, Мати Райдма, Керсти Сарапуу, Айвар Сыэрд, Вилья Тоомаст и Кристо Энн Вага.
К обращению также присоединились члены Рийгикогу Яак Ааб, Аннели Аккерманн, Йоко Алендер, Анти Аллас, Арво Аллер, Райн Эплер, Андре Ханимяги, Анти Хаугас, Лаури Хуссар, Зюлейха Измайлова, Кармен Йоллер, Марио Кадастик, Раймонд Кальюлайд, Лийна Керсна, Танель Кийк, Меэлис Кийли, Сигне Киви, Майт Клаассен, Рене Кокк, Лео Куннас, Катрин Кууземяэ, Хельмен Кютт, Хана Лахе, Алар Ланеман, Марис Лаури, Юрген Лиги, Прийт Ломп, Март Маастик, Андрес Метсоя, Марко Михкельсон, Тынис Мельдер, Евгений Осиновский, Пяртель-Пеэтер Пере, Ынне Пиллак, Анти Пооламетс, Юку-Калле Райд, Рейли Ранд, Валдо Рандпере, Юри Ратас, Марек Рейнаас, Майдо Руусманн, Луиза Рыйвас, Хелир-Валдор Сеэдер, Андрус Сеэме, Пипи-Лийс Симанн, Рийна Солман, Калев Стойческу, Маргит Сутроп, Кадри Тали, Пеэтер Тали, Тармо Тамм, Игорь Таро, Танель Тейн, Урве Тийдус, Тоомас Уйбо, Яак Валге и Кристина Шмигун-Вяхи.