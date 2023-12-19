Рейнсалу: экономическая политика правительства провалилась, министр финансов должен уйти в отставку

«Его речи больше не вызывают ни у кого доверия. Его отставка также даст правительству возможность скорректировать свою политику», - сказал Рейнсалу в своем обращении.

«Предложенный правительством бюджет на 2024 год оказался нереалистичным. В нем прогнозируется сокращение экономики в 2023 году всего на 2 процента, хотя Банк Эстонии ожидает 3,5 процента, и экономический рост на 2,7 процента в следующем году, хотя Банк Эстонии ожидает сокращения на 0,4 процента», - сказал Рейнсалу.

По его словам, это означает, что прогнозируемые доходы бюджета на 2024 год не будут собраны. «Правительство не прислушалось к предупреждениям о необходимости сократить размер бюджета и остановить государственную бюрократию», - сказал Рейнсалу. Он добавил, что правительство также не выполнило свою собственную цель - дефицит бюджета на уровне менее трех процентов. «Рост цен и безработица в следующем году также будут выше, чем планировало правительство. Перспективы экспорта и инвестиций плохие. Эстонская экономика находится в кризисе», - считает он.

«В панике Вырклаэв обещает отменить повышение налогов на 400 миллионов. Слишком мало, слишком поздно. Ни слова о сотрудничестве с предпринимателями, ни слова о государственной реформе, ни слова об инвестициях, ни слова об отмене автоналогаи, ни слова об энергетике, ни слова о конкурентоспособности», - прокомментировал Рейнсалу заявления Вырклаэва и добавил, что правительство должно признать провал своей политики и фундаментально изменить свой подход.

По мнению председателя «Отечества», необходимо отказаться от новых предложенных повышений налогов и критически пересмотреть уже введенные. «Необходима новая и реалистичная бюджетная стратегия, нынешняя стратегия доказала свою несостоятельность», - сказал Рейнсалу.