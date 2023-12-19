Названа причина смертельного пожара в Сауэ

Вечером 14 декабря в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Каасику волости Сауэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили в доме труп пожилого мужчины.

Эксперты из Спасательного департамента установили причину пожара. «Причиной пожара в доме в прошлый четверг стало неосторожное обращение с открытым огнем, - сказал Арманд Юргенсон, старший инспектор бюро по надзору за безопасностью Северного спасательного центра. - Вероятно, в комнате горели свечи, чтобы обеспечить свет и тепло, поскольку в доме не было электричества. Открытый огонь воспламенил горючий материал в комнате, и огонь быстро перекинулся на остальную часть дома».

В ходе расследования выяснилось, что, к сожалению, в доме не было датчика дыма, который мог бы предупредить о пожаре.

Спасатели предупреждают, что свечи никогда не следует оставлять горящими без присмотра. К сожалению, неосторожность при пользовании открытого огня - частая причина пожаров со смертельным исходом в зимнее время. Необходимо использовать подставку из негорючего материала и следить за тем, чтобы рядом со свечой не было легковоспламеняющихся предметов или тканей. Всегда гасите свечу, когда покидаете дом.

Спасатели также напоминают, что только работающий датчик дыма может спасти жизнь.