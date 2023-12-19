План канцлера: мы избежим евроштрафа, а лесовладельцы возрадуются

Каземетс отметил, что это приведет к тому, что на участках Natura будет очень мало возможностей для проведения рубок обновления. «Я бы не исключал этого полностью, у нас нет планов вводить полный запрет, – сказал он. – Если мы введем оценку, то они, по возможности, будут очень ограниченными. Мы надеемся как можно скорее провести производство законопроекта в Рийгикогу и надеемся решить этот вопрос».

В Харьюмаа вырубили место обитания редкого большого подорлика

В начале сентября владелец леса в Харьюмаа, волость Кийли, провел сплошную вырубку на территории площадью около трёх гектаров в местах постоянного обитания редкого большого подорлика. Харвестер отправился вырубать лес более чем через неделю после того, как Департамент окружающей среды внес в информационную систему природы Эстонии предложение взять под охрану место обитания подорлика, но, по словам руководителя отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды, закон никто не нарушил.

По словам руководителя отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды Олава Этверка, предложение взять под охрану место постоянного обитания большого подорлика было размещено на слое карты планируемых территорий Эстонской информационной системы природы 30 августа. В пятницу, 8 сентября, к предполагаемой охраняемой территории подъехал харвестер и начал вырубку.

После выходных, в понедельник, 11 сентября, на место происшествия прибыли представители Департамента окружающей среды, которым ничего не оставалось, как признать, что лес вырублен на охраняемой территории постоянного обитания подорлика. Сплошные рубки проведены на трех гектарах, прореживание – на 0,15 га. Департамент окружающей среды остановил все лесозаготовки в этом районе и через день, 12 сентября, утвердил новое лесохозяйственное извещение, которое разрешало вывозить уже вырубленный лесной материал с территории.

Лесохозяйственное извещение, по которому проводились вырубки, было утверждено задолго до обнаружения гнездового дерева подорлика и вырубки, 15 декабря 2022 года.

«Поскольку охраняемой территории не было, вырубка не противоречила действующему законодательству. Однако, поскольку вырубка противоречила запланированному взятию под охрану, Департамент окружающей среды решил приостановить действие лесохозяйственного извещения до тех пор, пока не будет принято решение о взятии под охрану или об отказе от этого. Выданные ранее лесохозяйственные извещения не становятся автоматически недействительными, если обстоятельства впоследствии изменяются, но Департамент окружающей среды при необходимости решает это своим распоряжением», – объяснил Этверк Postimees в октябре.

Департамент окружающей среды проводит экспертизу обоснованности взятия под охрану гнездового дерева подорликов и предлагаемых ограничений. Решение о взятии под охрану места обитания подорлика принимает министр климата.

По мнению Этверка, никто не может быть обвинен в происшествии в окрестностях гнездового дерева подорлика, поскольку это было стечение обстоятельств. Он подтвердил, что чиновник не забыл аннулировать разрешения на вырубку.

«В такой ситуации Департамент окружающей среды действует как можно быстрее, но производство распоряжения заняло время, и, к сожалению, так получилось, что лесохозяйственные извещения были реализованы непосредственно перед тем, как землевладелец ознакомился с приказом о приостановлении их действия», – сказал Этверк.

Согласно Закону об охране природы постоянным местом обитания охраняемого большого подорлика считается территория радиусом 250 метров, на которой должны быть обеспечены необходимые условия для гнездования. В целом вокруг постоянного места вводятся дополнительные ограничения, чтобы не беспокоить подорликов, например, в период гнездования, с 15 марта по 31 августа, запрещены лесозаготовки и другие шумные мероприятия. Сплошная вырубка, проведенная в волости Кийли, состоялась на неделю раньше установленного законом времени введения ограничений периода гнездования.

Этверк добавил, что подорлики гнездятся не на участке, где был вырублен лес, а на соседнем участке. Ареал подорликов находится в 150–180 метрах от границ участка и в 250 метрах от территории, на которой состоялась вырубка.

Большой подорлик в Эстонии редок и относится к видам первой категории охраны. Известно, что в Эстонии всего 5–10 пар больших подорликов, и их численность, к сожалению, сокращается.

Андрес Эйнманн