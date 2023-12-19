План канцлера: мы избежим евроштрафа, а лесовладельцы возрадуются

Чтобы положить конец длящейся два с половиной года борьбе с Европейской комиссией и избежать грозящего огромного штрафа за опустошительную вырубку заповедников, канцлер Министерства климата Кейт Каземетс предлагает революционные изменения в законе.
Эти изменения также радуют владельцев лесов.
«Производство в связи с нарушением было начато, в первую очередь, на основании того, что в тех случаях, когда подавалось лесохозяйственное извещение на территории Natura (запрашивается разрешение на вырубку – прим. Ю.Х.), Департамент окружающей среды недостаточно анализировал влияние лесозаготовок на природную среду на территории Натура. Прежде всего то, что касается популяции птиц и выполнением директивы о птицах, – пояснил Каземетс. – Мы постараемся отправить законопроект на утверждение на этой или следующей неделе, что должно изменить эту ситуацию».
Каземетс указал на проблему в эстонском законодательстве. Чиновники бывшего Министерства окружающей среды подсунули на утверждение в Рийгикогу такие правовые нормы, как будто они должны разрешить умеренное производство дров и заготовку строительных бревен в лесах с более мягким охранным режимом. Однако все желающие принялись вырубать лес подчистую. Иногда курьезным образом владелец вырубки продолжал получать поддержку Natura 2000. Разрешения на сплошные вырубки выдавались роботом Департамента окружающей среды, пока в ноябре суд не признал их незаконными.
Существовал один способ пресечь злоупотребления: поставить лес под строгую охрану. Однако от этого страдают не разорители, а (мелкие) лесовладельцы, которые понемногу управляли лесом.
«Ситуация пока совершенно черно-белая: если можно, то отправляемся в лес на харвестерах и все вырубаем, или вообще ничего не разрешается делать в лесу, даже заготовить дрова для себя», – заявил Каземетс.
Например, в национальных и природных парках мира коренным жителям пришлось отказаться от своего традиционного образа жизни, а некоторые в отчаянии продали свои леса крупным компаниям.
«Комиссия не заявила, что вырубка ни в коем случае не должна производиться на территориях Natura, – сказал Каземетс. – Речь, конечно, не идет о рубках обновления в лесах, находящихся под строгой охраной. Речь идет о том, что можно даже заготавливать дрова для себя, а в определенных случаях в ограничительной зоне можно применять ведение хозяйства в виде постоянных лесных насаждений. Возьмем пример с белками-летягами в Финляндии: в определенной степени можно заниматься хозяйственной деятельностью в лесах с летягами».
Мелкие лесовладельцы радуются
«На заседании лесного товарищества в августе упоминалось, что планируется такое, что с охраняемой территорию можно будет вывозить по 20 кубометров дров на каждый участок недвижимости в год. Если это будет официально принято сейчас, это будет очень хорошо! – прокомментировал запланированные изменения Янек Сяде, небольшой лесовладелец, работающий в Хаанья в Вырумаа. – По крайней мере, будет можно содержать лес в порядке, чтобы он не становился совсем непроходимым. Как и сейчас, первый серьезный снег показал, что, если не поддерживать лес на охраняемых территориях, особенно вдоль дорог и линий электропередачи, уставшие и ослабленные деревья либо валятся под тяжестью снега на дорогу, либо на линию, и люди не могут попасть домой, а домохозяйства остаются без электричества».
Как перемены повлияют на его жизнь: «Когда я пойду в лес рубить дрова, мне не нужно будет подавать лесохозяйственное извещение, и, если какой-нибудь зеленый активист услышит, что у меня в зоне целевой охраны работает пила, не побежит сразу жаловаться».
Сяде заявил, что он выступает за ведение хозяйства в виде постоянных лесных насаждений на охраняемой территории. «Если кроме заготовки дров будут разрешены и другие разумные способы заготовки древесины, то еще лучше. Я не сторонник сплошных вырубок на охраняемых территориях, но понимаю, что иногда это необходимо с точки зрения лесопользования. Я понимаю, почему это делается: это самый быстрый и дешевый способ превратить лес в деньги.
Чем больше действий вы совершаете в лесу, тем дороже будет конечный продукт».
Решение суда не остановило разграбления
Другая сторона медали заключается в том, что ни судебное решение, ни приостановка некоторых вырубок не остановили вырубку в стиле JOKK на территориях Natura и в местах обитания охраняемых видов. НКО Hoiame Loodust привела несколько ярких примеров, за которые несут ответственность как крупные компании, так и Центр управления государственными лесами (RMK).
После вынесения приговора руководитель отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды Олав Этверк подтвердил: «Специалист Департамента окружающей среды оценивает наличие ценностей, возможное влияние планируемой вырубки на ценности, если таковые имеются, и делает соответствующее замечание в решении, даже если оно разрешительное». Однако замечания не останавливают вырубок.
Например, один из крупнейших лесовладельцев Эстонии, скандинавский лесной гигант, компания Södra, которая управляет почти 16 000 гектарами леса, получила разрешение для своей эстонской дочерней компании на проведение сплошной вырубки на территории Natura в Вильяндимаа, в волости Мульги.
Для объекта, частично расположенного на территории Натура, выдано 21 действующее разрешение на вырубку леса (лесохозяйственное извещение). В Департаменте окружающей среды написали несколько страниц рекомендаций, о том, какие методы лесозаготовок могли бы нанести меньший ущерб относящимся к общеевропейской сети природоохранных зон Natura 2000 специальной зоне охраны птиц Рубина, природной зоне Куриметса и среде обитания скопы, охраняемого вида I категории. Однако сплошная вырубка там разрешена.
«Необходимо было провести соответствующую Natura 2000 оценку, можно ли вообще выдать разрешение на вырубку леса. Однако в Департаменте окружающей среды разрешили это требование таким образом, что заставили чиновника сесть за компьютер и написать, основываясь на внутреннем ощущении, как вырубка леса может быть разрешена», – прокомментировал Мати Сепп, возглавляющий НКО Hoiame Loodust . – Совокупный эффект проводящихся поблизости друг от друга вырубок остается без внимания. Также вырубка проводится с западной стороны, участок расположен в непосредственной близости от сельхозугодий. В результате территория сети Natura 2000 подвергается огромному риску ущерба от бури, поскольку расположенные за вырубкой участки леса, на которых произрастают ели, оказываются открытыми воздействию западных ветров. //Само по себе это знание должно было бы полностью исключить выдачу разрешения, но оно не было принято во внимание. // Кроме того, на территории Natura 2000 возрастает угроза распространения елового короеда, поскольку сплошные вырубки обычно являются одним из первоисточников вспышки».
Получить комментарий от Södra вчера не удалось.
Департамент окружающей среды продолжает изучать варианты
«На территориях сети Natura при рассмотрении ходатайств о выдаче разрешений на вырубку необходимо оценивать возможное воздействие на ценности Natura, в то же время необходимо также учитывать права лесовладельца, – ответила Леэло Кукк, Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в области живой природы. – После весеннего решения суда (вступившего в силу в ноябре – прим. Ю.Х.) мы сосредоточились на том, как сделать оценку воздействия более содержательной. Мы перевели из автоматического производства на стол специалиста все лесохозяйственные извещения, связанные с природными зонами или специальными зонами охраны птиц Natura. Для того, чтобы нам вместо этого не пришлось проходить полномасштабный процесс оценки воздействия, который очень дорог для общества, для каждого лесного уведомления, касающегося территории Natura, мы изучаем способы смягчения необходимых рисков на этапе предварительной оценки.»
Вопрос о «зеленом» отмывании денег не получил ответа
Недавно RMK провел сплошную вырубку в месте обитания орланов-белохвостов, охраняемого вида I категории, в Йыгевамаа, волости Пейпсияэре. Департамент окружающей среды снова выдал разрешение на вырубку, рекомендуя избегать вырубки в радиусе 500 метров от гнезда. Кроме того, прилегающая территория уже в прошлом интенсивно вырубалась. Поскольку теперь RMK вырубил почти восемь гектаров старого леса, то у орлана больше нет особого места для обитания на этой территории.
Микк Мяннисте, специалист по лесному хозяйству RMK, сообщил, что RMK не вырубал лес в месте постоянного обитания орлана, то есть в 200 метрах от гнезда. Он сослался на программу действий по защите орланов, подготовленный совместными усилиями НКО Kotkaklubi и Департамента окружающей среды, согласно которому достаточно не шуметь за пределами постоянных мест обитания в период гнездования, в том числе проводить вырубку. «Число орланов в Эстонии постоянно увеличивается. Предыдущий опыт RMK и различные научные работы подтверждают, что орлан-белохвост является видом, хорошо приспосабливающимся в хозяйственном лесу», – оправдывал он игнорирование рекомендации Департамента окружающей среды.
И Södra, и RMK являются обладателями международных сертификатов неистощительного ведения лесного хозяйства (FSC и PEFC). Соответствует ли вырубка в таких обстоятельствах стандарту FSC, в котором, например, есть пункт, обеспечивающий защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их мест обитания (например, мест гнездования и кормления)?
«Такие случаи требуют специального расследования, которое проводится в ходе аудита сертифицированных компаний или в исключительных случаях в соответствии с процедурами FSC. В ходе проверки, помимо рассматриваемых доказательств, как правило, проверяется соответствие всей деятельности компании требованиям определенного стандарта, и дается оценка с учетом всех обстоятельств произошедшего», – ответил Юло Рооп, Генеральный директор компании BM Certification Eesti OÜ, которая проводит аудит RMK. Получить ответ от Роопа о том, расследует ли он указанное дело или нет, не удалось.
Каземетс был удивлен плохой инвентаризацией природных ценностей
«Для меня – а я новичок в этой должности – для меня было сюрпризом, как мало мы проводили инвентаризацию природных ценностей как в сети Natura, так и в других территориях, – сказал Кейт Каземетс. – Одной из основных причин была нехватка денег, проводить эти инвентаризации довольно дорого. Возможно, это еще и не было достаточно приоритетом».
По его словам, это также одна из коренных проблем при производстве по нарушению. «Если данных для принятия решения вообще недостаточно, то, каково будет влияние, очень сложно оценить, – заявил он. – Другая проблема заключается в том, что из себя представляет процесс оценки воздействия, в правовом пространстве Эстонии не существует отдельного процесса оценки воздействия для сети Natura. Он не должен быть точно таким же, как процесс оценки воздействия на окружающую среду со всеми сопутствующими исследованиями. На самом деле, также можно пойти по пути проведения предварительной оценки, а если окажется, что влияние большое, то и более комплексной оценки.
Попробуем решить проблему двумя способами: во-первых, установить с помощью поправок в закон, как следует оценивать воздействие на территории Natura в случае с лесохозяйственными извещениями. Во-вторых, мы уже начали инвентаризацию всех лесных местообитаний в сети Natura. Департамент окружающей среды сделает это, и примерно через два года у нас будет ясная картина».
Каземетс отметил, что это приведет к тому, что на участках Natura будет очень мало возможностей для проведения рубок обновления. «Я бы не исключал этого полностью, у нас нет планов вводить полный запрет, – сказал он. – Если мы введем оценку, то они, по возможности, будут очень ограниченными. Мы надеемся как можно скорее провести производство законопроекта в Рийгикогу и надеемся решить этот вопрос».
В Харьюмаа вырубили место обитания редкого большого подорлика
В начале сентября владелец леса в Харьюмаа, волость Кийли, провел сплошную вырубку на территории площадью около трёх гектаров в местах постоянного обитания редкого большого подорлика. Харвестер отправился вырубать лес более чем через неделю после того, как Департамент окружающей среды внес в информационную систему природы Эстонии предложение взять под охрану место обитания подорлика, но, по словам руководителя отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды, закон никто не нарушил.
По словам руководителя отдела лесного хозяйства Департамента окружающей среды Олава Этверка, предложение взять под охрану место постоянного обитания большого подорлика было размещено на слое карты планируемых территорий Эстонской информационной системы природы 30 августа. В пятницу, 8 сентября, к предполагаемой охраняемой территории подъехал харвестер и начал вырубку.
После выходных, в понедельник, 11 сентября, на место происшествия прибыли представители Департамента окружающей среды, которым ничего не оставалось, как признать, что лес вырублен на охраняемой территории постоянного обитания подорлика. Сплошные рубки проведены на трех гектарах, прореживание – на 0,15 га. Департамент окружающей среды остановил все лесозаготовки в этом районе и через день, 12 сентября, утвердил новое лесохозяйственное извещение, которое разрешало вывозить уже вырубленный лесной материал с территории.
Лесохозяйственное извещение, по которому проводились вырубки, было утверждено задолго до обнаружения гнездового дерева подорлика и вырубки, 15 декабря 2022 года.
«Поскольку охраняемой территории не было, вырубка не противоречила действующему законодательству. Однако, поскольку вырубка противоречила запланированному взятию под охрану, Департамент окружающей среды решил приостановить действие лесохозяйственного извещения до тех пор, пока не будет принято решение о взятии под охрану или об отказе от этого. Выданные ранее лесохозяйственные извещения не становятся автоматически недействительными, если обстоятельства впоследствии изменяются, но Департамент окружающей среды при необходимости решает это своим распоряжением», – объяснил Этверк Postimees в октябре.
Департамент окружающей среды проводит экспертизу обоснованности взятия под охрану гнездового дерева подорликов и предлагаемых ограничений. Решение о взятии под охрану места обитания подорлика принимает министр климата.
По мнению Этверка, никто не может быть обвинен в происшествии в окрестностях гнездового дерева подорлика, поскольку это было стечение обстоятельств. Он подтвердил, что чиновник не забыл аннулировать разрешения на вырубку.
«В такой ситуации Департамент окружающей среды действует как можно быстрее, но производство распоряжения заняло время, и, к сожалению, так получилось, что лесохозяйственные извещения были реализованы непосредственно перед тем, как землевладелец ознакомился с приказом о приостановлении их действия», – сказал Этверк.
Согласно Закону об охране природы постоянным местом обитания охраняемого большого подорлика считается территория радиусом 250 метров, на которой должны быть обеспечены необходимые условия для гнездования. В целом вокруг постоянного места вводятся дополнительные ограничения, чтобы не беспокоить подорликов, например, в период гнездования, с 15 марта по 31 августа, запрещены лесозаготовки и другие шумные мероприятия. Сплошная вырубка, проведенная в волости Кийли, состоялась на неделю раньше установленного законом времени введения ограничений периода гнездования.
Этверк добавил, что подорлики гнездятся не на участке, где был вырублен лес, а на соседнем участке. Ареал подорликов находится в 150–180 метрах от границ участка и в 250 метрах от территории, на которой состоялась вырубка.
Большой подорлик в Эстонии редок и относится к видам первой категории охраны. Известно, что в Эстонии всего 5–10 пар больших подорликов, и их численность, к сожалению, сокращается.
Андрес Эйнманн