Волна краж охватила эстонскую глубинку: загадочные воры хватают из магазинов алкоголь и сигареты

28 ноября в полицию поступило сообщение, что магазин в деревне Кабала волости Тюри был взломан. Были похищены алкогольные и табачные изделия.

Днем позже поступило сообщение, что в магазин в деревне Албу волости Ярва проникли воры и похитили алкогольные и табачные изделия.

14 декабря в полицию поступило сообщение, что в магазин в деревне Албу снова проникли. Вновь были похищены алкогольные и табачные изделия.

Через сутки поступило сообщение о взломе в магазин в деревне Койги волости Ярва. Из него также были похищены алкоголь и табачные изделия.

Сообщите в полицию Людей, ставших свидетелями или обладающих информацией о кражах из магазинов в деревнях Кабала, Албу и Койги в ноябре и декабре, просят обратиться в полицию по адресу heiki.reest@politsei.ee или по телефону 384 9948.