Волна краж охватила эстонскую глубинку: загадочные воры хватают из магазинов алкоголь и сигареты

Похоже, что криминальные 1990-е снова вернулись в Ярвамаа. По крайней мере, в том, что касается краж из сельских магазинов: за последние две недели было зарегистрировано четыре подобных инцидента.
28 ноября в полицию поступило сообщение, что магазин в деревне Кабала волости Тюри был взломан. Были похищены алкогольные и табачные изделия.
Днем позже поступило сообщение, что в магазин в деревне Албу волости Ярва проникли воры и похитили алкогольные и табачные изделия.
14 декабря в полицию поступило сообщение, что в магазин в деревне Албу снова проникли. Вновь были похищены алкогольные и табачные изделия.
Через сутки поступило сообщение о взломе в магазин в деревне Койги волости Ярва. Из него также были похищены алкоголь и табачные изделия.
Сообщите в полицию
Людей, ставших свидетелями или обладающих информацией о кражах из магазинов в деревнях Кабала, Албу и Койги в ноябре и декабре, просят обратиться в полицию по адресу heiki.reest@politsei.ee или по телефону 384 9948.