«Новости в 7» за 19 декабря: новая схема мошенников, поможет ли Ида-Вирумаа креативная экономика, лекция историка моды Александра Васильева и ледяные скульптуры в стиле поп-арт

Сегодня в выпуске:

- Будьте осторожны! Хакерская атака привела к утечке сотен тысяч файлов с конфиденциальной информацией, чем не преминули воспользоваться мошенники. Что произошло и как защититься от злоумышленников, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: просвета не видно - спад экономики продолжится и в следующем году; гололед и сосульки причиняют множество травм, но муниципальная полиция не спешит выписывать штрафы; после землетрясения в Исландии проснулся еще и вулкан

- Ида-Вируский творческий кластер провел в Нарве первый форум по теме творческого направления предпринимательства. В фокусе внимания - развитие этой сферы в уезде и поддержка тех, кто создает нематериальные ценности. Репортаж нашего корреспондента в регионе

- Что нужно делать, чтобы выглядеть по-королевски, как одеться на Новый год, чтобы быть модной и красивой, и где искать обеспеченного мужа. Ответы на эти вопросы наш корреспонент искала не лекции «Что могут короли?» историка моды Александра Васильева.

- Это интересно: рестораны полны клиентов, несмотря на кризис, но есть нюанс; рекордная фотосессия под водой; чем можно украсить бороду, да так, чтобы попасть в книгу Гиннеса?!

- Поймать застывшее мгновение. В столице открылась уникальная выставка ледяных скульптур, вдохновленных работами современных альтернативных художников.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 декабря.