Александр Цихилов: инвесторы видят в Эстонии прифронтовую зону, но нашу экономику тормозят и другие вещи

- Так это означает, что все плохо, и народ тратит по принципу «как в последний раз», или же все нормально?
- Возможно, речь сейчас идет об усилении социального расслоения. Нужно, конечно, смотреть статистику, но то, что я сейчас сказал, это тоже может быть одной из причин…
- У богатых денег меньше не становится, а бедные беднеют?
- Да, как-то так. Денег у людей в абсолютных цифрах становится больше просто из-за инфляции. У нас инфляция на протяжении нескольких лет была на уровне от 10 до 20 процентов, то есть деньги обесценились за 3-4 года. Грубо говоря, обесценились в полтора раза, а то и больше. Плюс еще и Эстония лидером этого процесса выступила по ряду причин.
Где-то цены на товары и услуги опережают инфляционные процессы, где-то они по причинам рыночного характера остаются из-за конкуренции на прежнем уровне, на каких-то направлениях у людей появляется больше возможностей, на каких-то становится меньше. Понятно, что самое уязвимое направление - это продукты основного потребления. Продукты питания очень сильно подорожали, а, быть может, самые дорогие «Мерседесы» подорожали не так уж сильно.
Когда все это рассчитывают, берут усредненную инфляционную ставку. Для кого-то же жизнь подорожала очень сильно, для кого-то - возможно, и не очень.
- Очевидно, что для того, чтобы наша экономика как-то продолжала развиваться, была бы пусть в небольшом, но плюсе, и у людей были бы деньги, нам необходимо, чтобы наши предприниматели себя чувствовали комфортно, чтобы бизнес развивался. Я бы начала с не самого важного фактора, но тем не менее: насколько влияет на инвестиционную привлекательность Эстонии наше соседство с Россией? Именно сейчас? Вот, например, этот большой проект канадцев с заводом магнитов, вероятно, будет реализован, но мне кажется, что таких смелых не очень много…