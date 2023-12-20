Предприниматель о политике правительства: «В Эстонии могут выжить только высокодоходные предприятия. С промышленностью все сложнее»

После выхода экономического прогноза от Банка Эстонии председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что политика правительства провалилась по всем показателям и министр финансов Вырклаэв должен уйти в отставку.

Министр правительства Маргус Цахкна написал, что государственные финансы в «сложном состоянии» и нужны открытые общественные дебаты на эту тему. «Мы должны основательно обсудить, как придать экономике импульс, какой будет налоговая политика и как нам сильнее всего пройти этот кризис», - написал Цахкна в соцсетях.

Поговорим с предпринимателем, почему правительство не инициировало открытую дискуссию раньше, правильные ли шаги предпринимаются для сдерживания инфляции и для пополнения бюджета? Зачем правительство предпринимает в налоговой политике шаги, которые гарантированно обваливают рейтинг и доверие? Теперь, когда рейтинги Партии реформ и Eesti 200 рухнул, министр финансов заявил, что запланированное на 2025 год повышение отменяется. Как можно оценить эти метания правительства от решения к решению?

Ранее Александр Цихилов говорил, что в Эстонии выживают только высокомаржинальные бизнесы, а промышленности в Эстонии выжить тяжело. Этому можно помочь или специфика маленькой страны не позволит? Что именно правительство делает не так?

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