Правило No Russia. ЕС запретил серый реэкспорт в Россию товаров двойного назначения

Кроме того, Россия легализовала параллельный импорт — официально разрешила привозить в страну товары без согласия их правообладателя. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году с момента запуска механизма в мае объем параллельного импорта превысил 20 млрд долларов — в основном, за счет ввоза автомобилей, станков и оборудования. Би-би-си, в частности, подробно рассказывала о том, как по параллельному импорту в Россию попадают товары из Казахстана.

Однако параллельный импорт включает в себя и товары массового спроса, не имеющие двойного назначения. Новое ограничение относится к категории серого реэкспорта, отмечает постоянный профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.

Механизм контроля за исполнением нового правила вызывает вопросы, говорит Ениколопов. В частности, сейчас неизвестно, как именно будут отслеживать тех, кто перепродает в Россию массовые товары двойного назначения.

«Перепродажу в Россию некоторых товаров — более редких и крупных — можно отследить. Когда вы видите турбину Siemens, то ее нельзя с чем-то перепутать. В список включена авиационная техника — это штучные товары, которые можно легко отследить. Но когда разговор идет об электронике, чипах, которые массово производятся — отследить, кто конкретно нарушил правило, очень тяжело. Это гигантский список, который включает в себя почти всю электронику. Поэтому у меня есть сомнения по поводу действенности этих мер», — говорит эксперт.