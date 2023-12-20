ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: выдержит ли «Отечество» испытание успехом?

Уходящий год был для партии «Отечество» как на американских горках: за неубедительным результатом на выборах в Рийгикогу и сменой председателя последовал взлет на вершину партийных рейтингов. Выдержит ли «Отечество» испытание славой?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии, парламентарий Урмас Рейнсалу. Следите за беседой в студии в 13:00!
- Что «Отечество» считает успехом и провалом года?
- Не окажутся ли высокие рейтинги сиюминутными?
- Нужен ли «Отечеству» неэстонский избиратель?
- Ждут ли в партии и дальше политиков-центристов?
- Почему недавние идеологические противники предпочитают «Отечество»? Что дает партии их приход?
- Каковы ставки «Отечества» на евровыборах?
- Как складывается сотрудничество с центристами в парламентской оппозиции?
- Будет ли «Отечество» расшатывать столичную коалицию?
- Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
- Поддерживает ли «Отечество» забастовку учителей?
- Как сохранить оптимизм в непростые времена?