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ИТОГИ ГОДА ⟩ Студия Postimees: выдержит ли «Отечество» испытание успехом?

13:00 Урмас Рейнсалу
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Уходящий год был для партии «Отечество» как на американских горках: за неубедительным результатом на выборах в Рийгикогу и сменой председателя последовал взлет на вершину партийных рейтингов. Выдержит ли «Отечество» испытание славой?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии, парламентарий Урмас Рейнсалу. Следите за беседой в студии в 13:00!

  • Что «Отечество» считает успехом и провалом года?
  • Не окажутся ли высокие рейтинги сиюминутными?
  • Нужен ли «Отечеству» неэстонский избиратель?
  • Ждут ли в партии и дальше политиков-центристов?
  • Почему недавние идеологические противники предпочитают «Отечество»? Что дает партии их приход?
  • Каковы ставки «Отечества» на евровыборах?
  • Как складывается сотрудничество с центристами в парламентской оппозиции?  
  • Будет ли «Отечество» расшатывать столичную коалицию?
  • Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
  • Поддерживает ли «Отечество» забастовку учителей?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?
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