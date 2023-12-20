ИТОГИ ГОДА ⟩ Урмас Рейнсалу: правительство в панике, «Отечество» готово его сменить за 24 часа

Считаю это ударом по демократии. Доверие людей к политикам подорвано на многие годы вперед. Это можно назвать кризисом доверия к политикам.

– Как вы расцениваете восхождение «Отечества» с последних строчек на вершину рейтинга?

– Партия Isamaa превратилась в самого серьезного игрока в парламентской оппозиции. Нам удалось создать программу, которая станет реальной альтернативой политике правящих партий. Мы готовы за 24 часа оказаться в правительстве, чтобы действовать в контексте кризиса в обществе.

– При этом всем известно, что позиции правительства очень крепки, и практически ни одну коалицию не создать без Партии реформ…

– Значит, мы нанесем такие удары по правительству, которые заставят их изменить свою экономическую программу. Здесь я имею в виду налоговую политику, борьбу с бюрократией и усиливающееся недоверие в обществе.

– Реально ли добиться отмены не только еще не оглашенных налогов, но и ранее запланированных?

– Думаю, что нужно подвергнуть критическому анализу все налоговые изменения, названные в течение года и уже внесенные в законы. Судя по вчерашним заявлениям Вырклаэва, реформисты уже пошли на попятную, отказавшись от повышения налогов в 2025 году в объеме 400 миллионов.

Почему это произошло? Доверие избирателей к реформистам падает. «Отечество» было основным критиком их налоговых планов. Мы не остановимся вплоть до изменений в составе кабмина.