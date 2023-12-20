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ИТОГИ ГОДА ⟩ Урмас Рейнсалу: правительство в панике, «Отечество» готово его сменить за 24 часа

Безответственно повышать налоги в кризис!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Евровыборы станут референдумом о доверии правящим партиям
  • Плохие менеджеры государства Европе не нужны
  • Нужно пересмотреть все допналоги

Уходящий год был для партии «Отечество» как на американских горках: за неубедительным результатом на выборах в Рийгикогу и сменой председателя последовал взлет на вершину партийных рейтингов. Выдержит ли «Отечество» испытание славой?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель партии, парламентарий Урмас Рейнсалу.

Выдержки из беседы:

– Вчерашний негативный экономический прогноз Банка Эстонии, похоже, стал холодным душем для правительства. Министр финансов заявил, что придется отказаться от запланированного на 2025 год очередного повышения налогов, о котором население даже не знало, и взять кредит. Вы потребовали его отставки. Что происходит?

– Правительство в панике. И это очень серьезный вопрос. Банк Эстонии накануне четко сказал, что правительство слишком оптимистично смотрит на состояние дел в экономике в будущем году. Госбюджет исходит из того, что реальная экономика вырастет на 2,7%. Прогноз Банка Эстонии говорит о том, падение ВВП составит -0,4%. Безработица увеличится до 9%.

Что сделал в такой ситуации министр финансов? Он заявил, что нового повышения налогов (планируемого на 2025 годприм. ред.) не будет, поскольку во время кризиса этот шаг лишь усилит давление на экономику.

Я убежден, что во время спада экономики безответственно повышать налоги. В бюджет и финансовую стратегию необходимо внести коррективы, они не соответствуют реальности.

Реальная проблема в том, что у правительства нет понимания, как послать позитивный сигнал экономике. Тут есть и объективные причины: показатели снижаются во всем регионе. Однако в эпицентре падения – Эстония.

– Подводя итоги года: что вы считаете главным провалом?

– Этот длинный год был полон стрессов: война, экономические потрясения, общественное и политическое противостояние. Самым негативным событием года стало то, что Эстония получила правительство, взявшее курс на изменения, о которых перед выборами никого не поставили в известность (повышение налоговприм. ред.).

Считаю это ударом по демократии. Доверие людей к политикам подорвано на многие годы вперед. Это можно назвать кризисом доверия к политикам.

– Как вы расцениваете восхождение «Отечества» с последних строчек на вершину рейтинга?

– Партия Isamaa превратилась в самого серьезного игрока в парламентской оппозиции. Нам удалось создать программу, которая станет реальной альтернативой политике правящих партий. Мы готовы за 24 часа оказаться в правительстве, чтобы действовать в контексте кризиса в обществе.

– При этом всем известно, что позиции правительства очень крепки, и практически ни одну коалицию не создать без Партии реформ…

– Значит, мы нанесем такие удары по правительству, которые заставят их изменить свою экономическую программу. Здесь я имею в виду налоговую политику, борьбу с бюрократией и усиливающееся недоверие в обществе.

– Реально ли добиться отмены не только еще не оглашенных налогов, но и ранее запланированных?

– Думаю, что нужно подвергнуть критическому анализу все налоговые изменения, названные в течение года и уже внесенные в законы. Судя по вчерашним заявлениям Вырклаэва, реформисты уже пошли на попятную, отказавшись от повышения налогов в 2025 году в объеме 400 миллионов.

Почему это произошло? Доверие избирателей к реформистам падает. «Отечество» было основным критиком их налоговых планов. Мы не остановимся вплоть до изменений в составе кабмина.

Судным днем для этого правительства станут выборы в Европарламент. На этот раз предстоят не только абстрактные рассуждения на общие европейские темы по экономике и безопасности континента. Думаю, что евровыборы станут референдумом о доверии коалиционным партиям.

Важно понимать, что тот, кто не способен быть хорошим менеджером своего государства, вряд ли справится с руководством на уровне всей Европы.

– Каковы ставки «Отечества» на выборах в Европарламент?

– Только победа! Мы намерены получить больше голосов, чем реформисты (сейчас у Партии реформ два евромандатаприм.ред.). У нас принципиально другое видение развития экономики во время кризиса.

– Ждете ли вы в партии и дальше политиков-центристов? Готовы ли вы им предложить места в своем списке на выборах в ЕП?

– «Отечество» ждет в своих рядах не только бывших центристов, но и бывшего соцдема Урве Пало, бывшего члена EKRE Арго Лууде и политиков из других партий.

Политическая карта Эстонии сейчас перекраивается. Если ранее политическая схема перед выборами выстраивалась на противостоянии EKRE и Партии реформ, то теперь это не сработает. Это слишком примитивно! Обществу нужна альтернатива. И те, кто ее сможет предложить, получат победу на выборах.

Что касается новых членов нашей партии, то к нам присоединяются те, кто считает, что Центристская партия под руководством Михаила Кылварта слишком ориентирована на русскоязычного избирателя, а EKRE – это слишком экстремально.

– Могут ли в ваши ряды влиться Юри Ратас или Танель Кийк?

– Мне пока нечего сказать. Когда будут новости, вы об этом узнаете. Сейчас никаких новостей у меня нет.

Подробнее в повторе!

 Студия Postimees: выдержит ли «Отечество» испытание успехом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani
 Студия Postimees: выдержит ли «Отечество» испытание успехом? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani Фото: Teele Toova
  • Что «Отечество» считает успехом и провалом года?
  • Не окажутся ли высокие рейтинги сиюминутными?
  • Нужен ли «Отечеству» неэстонский избиратель?
  • Ждут ли в партии и дальше политиков-центристов?
  • Почему недавние идеологические противники предпочитают «Отечество»? Что дает партии их приход?
  • Каковы ставки «Отечества» на евровыборах?
  • Как складывается сотрудничество с центристами в парламентской оппозиции?  
  • Будет ли «Отечество» расшатывать столичную коалицию?
  • Чья вина в том, что парализована работа в Рийгикогу?
  • Поддерживает ли «Отечество» забастовку учителей?
  • Как сохранить оптимизм в непростые времена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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