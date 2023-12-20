ИТОГИ ГОДА ⟩ Урмас Рейнсалу: правительство в панике, «Отечество» готово его сменить за 24 часа

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель партии, парламентарий Урмас Рейнсалу.
– Вчерашний негативный экономический прогноз Банка Эстонии, похоже, стал холодным душем для правительства. Министр финансов заявил, что придется отказаться от запланированного на 2025 год очередного повышения налогов, о котором население даже не знало, и взять кредит. Вы потребовали его отставки. Что происходит?
– Правительство в панике. И это очень серьезный вопрос. Банк Эстонии накануне четко сказал, что правительство слишком оптимистично смотрит на состояние дел в экономике в будущем году. Госбюджет исходит из того, что реальная экономика вырастет на 2,7%. Прогноз Банка Эстонии говорит о том, падение ВВП составит -0,4%. Безработица увеличится до 9%.
Что сделал в такой ситуации министр финансов? Он заявил, что нового повышения налогов (планируемого на 2025 год – прим. ред.) не будет, поскольку во время кризиса этот шаг лишь усилит давление на экономику.
Я убежден, что во время спада экономики безответственно повышать налоги. В бюджет и финансовую стратегию необходимо внести коррективы, они не соответствуют реальности.
Реальная проблема в том, что у правительства нет понимания, как послать позитивный сигнал экономике. Тут есть и объективные причины: показатели снижаются во всем регионе. Однако в эпицентре падения – Эстония.
– Подводя итоги года: что вы считаете главным провалом?
– Этот длинный год был полон стрессов: война, экономические потрясения, общественное и политическое противостояние. Самым негативным событием года стало то, что Эстония получила правительство, взявшее курс на изменения, о которых перед выборами никого не поставили в известность (повышение налогов – прим. ред.).