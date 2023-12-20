Депутаты финского парламента: местные русские страдают от имперской политики России

Русскоязычные Финляндии стали заложниками имперской политики российского руководства. Такое мнение высказали финские политики, выступавшие телестудии финской службы новостей Yle.
Закрытие восточной границы вызывает недовольство финляндских русских, у которых остались родственники на российской стороне. В Хельсинки и Лаппеенранта прошли митинги с требованием открыть границу. Также планируется создать общественную организацию для взаимодействия с финскими властями в этом вопросе.
Депутаты парламента с пониманием относятся к этим проблемам, однако напоминают, что первопричина – в агрессивной политике России. При этом парламентарии уверены, что большинство местных русскоязычных лояльны по отношению к Финляндии.
«От войны страдает значительно больше людей. Это не только живущие в Финляндии русские и русскоязычные, у которых остались родственники на той стороне границы. Такова обстановка, в которой мы живем», – заявил Киммо Кильюнен (СДП), председатель комитета по международным делам. По его словам, в данной ситуации следовало бы добиться изменений в России.
Председатель комитета по обороне Юкка Копра (Коалиционная партия) также отметил, что источником всех бед является сама Россия.
«Эти люди, как и многие другие, страдают из-за имперской политики России. Это и украинцы, которые погибают из-за развязанной Россией войны, и финские фирмы на восточной границе, которые становятся банкротами. Действия России порождают зло во многих сферах», - заявил Копра.
На вопрос журналиста, может ли Россия воспользоваться ситуацией в своей пропаганде, Копра ответил, что может, но большинство живущих в Финляндии россиян с пониманием относятся к решениям правительства.
«В Финляндии проживает почти 100 000 русскоязычных. Демонстрантов и активистов несколько десятков. Поэтому я считаю, что подавляющее большинство живущих в Финляндии русских понимают, насколько это непростой вопрос», - сказал Копра.
Киммо Кильюнен напомнил, что российская пропаганда может использовать в своих целях не только финляндских русских, но и коренных финнов, которые с пониманием относятся к войне России против Украины.
«Скажу прямо, большинство финских русскоязычных проявляют лояльность и понимают положение Финляндии. Их это беспокоит, как и беспокоит ситуация на родине. Большинство, с кем я общался, говорили, что власть в соседней стране должна поменяться», - отметил Кильюнен.
Эксперт в области гибридных угроз Ханна Смит отметила, что в Финляндии можно свободно выразить свое мнение, но нужно помнить, кто ответственен за ситуацию с закрытием границы.
«Следует помнить, что эту проблему создала не Финляндия. Ее создала Россия, и есть четкое и быстрое решение. Если Россия хочет, чтобы русскоговорящие и российские граждане могли навещать своих родственников, тогда нельзя устраивать Финляндии пакости на границе», - сказала Смит.