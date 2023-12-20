Депутаты финского парламента: местные русские страдают от имперской политики России

Закрытие восточной границы вызывает недовольство финляндских русских, у которых остались родственники на российской стороне. В Хельсинки и Лаппеенранта прошли митинги с требованием открыть границу. Также планируется создать общественную организацию для взаимодействия с финскими властями в этом вопросе.

Депутаты парламента с пониманием относятся к этим проблемам, однако напоминают, что первопричина – в агрессивной политике России. При этом парламентарии уверены, что большинство местных русскоязычных лояльны по отношению к Финляндии.

«От войны страдает значительно больше людей. Это не только живущие в Финляндии русские и русскоязычные, у которых остались родственники на той стороне границы. Такова обстановка, в которой мы живем», – заявил Киммо Кильюнен (СДП), председатель комитета по международным делам. По его словам, в данной ситуации следовало бы добиться изменений в России.

Председатель комитета по обороне Юкка Копра (Коалиционная партия) также отметил, что источником всех бед является сама Россия.

«Эти люди, как и многие другие, страдают из-за имперской политики России. Это и украинцы, которые погибают из-за развязанной Россией войны, и финские фирмы на восточной границе, которые становятся банкротами. Действия России порождают зло во многих сферах», - заявил Копра.

На вопрос журналиста, может ли Россия воспользоваться ситуацией в своей пропаганде, Копра ответил, что может, но большинство живущих в Финляндии россиян с пониманием относятся к решениям правительства.