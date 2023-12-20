Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах. К чему это может привести?

Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.

Но в своем решении, принятом во вторник, большинство членов Верховного суда Колорадо с этим не согласились. Они заявили, что выступления Трампа перед началом беспорядков были призывом к его сторонникам бороться и что его сторонники откликнулись на этот призыв.

В то же время Карлос Самур, один из трех судей, выступивших против вердикта, заявил, что правительство не может лишить человека права занимать государственную должность без надлежащей правовой процедуры.

«Даже если мы убеждены, что кандидат в прошлом совершал ужасные поступки - осмелюсь сказать, даже участвовал в восстании, - должна быть соблюдена процедура, прежде чем мы сможем объявить о лишении этого человека права занимать государственные должности», - написал он.

Принятое во вторник постановление Верховного суда относится только к республиканским праймериз в Колорадо, которые пройдут там 5 марта, и не распространяется на штаты за его пределами. Однако оно способно повлиять на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.