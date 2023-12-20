Верховный суд штата Колорадо постановил исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США в 2024 году, сославшись на статью Конституции США, которая запрещает должностным лицам, участвовавшим в «мятеже или восстании», занимать государственные посты.
Суд в Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах. К чему это может привести?
В основу судебного решения легла предполагаемая роль Дональда Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников вторглась в здание Конгресса на Капитолийском холме в попытке оспорить результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал его соперник Джо Байден.
Это решение сделало Трампа первым претендентом на пост президента в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с крайне редко используемой 14-й поправкой к Конституции. Несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом.
Вступление решения в силу приостановлено до 4 января 2024 года, чтобы дать возможность Верховному суду США рассмотреть апелляцию на него.
При небольшом перевесе голосов (4:3) суд пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли в «подстрекательстве к насилию против правительства США».
Этот вердикт Верховного суда штата отменяет предыдущее решение судьи из Колорадо, который постановил, что запрет на восстание, предусмотренный 14-й поправкой, не распространяется на президентов, поскольку в этом разделе они прямо не названы.
Согласно постановлению судьи низшей инстанции, Трамп «участвовал в восстании, подталкивая своих сторонников к насилию», но будучи президентом он не являлся «должностным лицом США», которого можно было бы дисквалифицировать в соответствии с поправкой.
Адвокат Трампа утверждал, что беспорядки в Капитолии были недостаточно серьезными, чтобы квалифицировать их как мятеж, и что высказывания Трампа перед своими сторонниками в Вашингтоне в тот день были защищены его правом на свободу слова. Адвокат утверждал, что что суды не имеют права требовать исключения Трампа из избирательного бюллетеня.
Но в своем решении, принятом во вторник, большинство членов Верховного суда Колорадо с этим не согласились. Они заявили, что выступления Трампа перед началом беспорядков были призывом к его сторонникам бороться и что его сторонники откликнулись на этот призыв.
В то же время Карлос Самур, один из трех судей, выступивших против вердикта, заявил, что правительство не может лишить человека права занимать государственную должность без надлежащей правовой процедуры.
«Даже если мы убеждены, что кандидат в прошлом совершал ужасные поступки - осмелюсь сказать, даже участвовал в восстании, - должна быть соблюдена процедура, прежде чем мы сможем объявить о лишении этого человека права занимать государственные должности», - написал он.
Принятое во вторник постановление Верховного суда относится только к республиканским праймериз в Колорадо, которые пройдут там 5 марта, и не распространяется на штаты за его пределами. Однако оно способно повлиять на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.
Внепартийные прогнозы на предстоящие выборы рассматривают Колорадо как «безопасный» демократический штат, что означает, что действующий президент Джо Байден, скорее всего, победит в штате независимо от судьбы Трампа.
На прошлых президентских выборах Дональд Трамп существенно уступил в этом штате своему конкуренту. Но если суды в других штатах, где уровень соперничества более высок, последуют примеру колорадского, заявка Трампа на пост главы Белого дома может столкнуться с серьезными сложностями.
Аналогичные иски, которые ранее были поданы в штатах Нью-Гэмпшир, Миннесота и Мичиган, потерпели неудачу.
Кампания Трампа назвала решение суда полностью ошибочным и недемократичным, заявив, что оно будет обжаловано в Верховном суде США.
«Лидеры Демократической партии находятся в состоянии паранойи из-за растущих, доминирующих позиций президента Трампа в опросах, - сказал представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг. - Они потеряли веру в провальное президентство Байдена и теперь делают все возможное, чтобы американские избиратели не вышвырнули их из офиса в ноябре следующего года».
Чунг добавил, что юридическая команда Дональда Трампа в кратчайшие сроки подаст апелляцию в Верховный суд США.
Республиканские законодатели также осудили это решение. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал его слабо завуалированной атакой в интересах одной партии.
«Независимо от политической принадлежности, каждому гражданину, зарегистрированному для голосования, не может быть отказано в праве поддержать нашего бывшего президента и человека, который лидирует по всем опросам на республиканских праймериз», - сказал он.
В свою очередь группа, называющая себя «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», которая подала иск в колорадский суд, приветствовала вынесенное решение.
«Оно не только историческое и оправданное, но и необходимое для защиты будущего демократии в нашей стране», - говорится в заявлении лидера группы Ноа Букбиндера.
Противники бывшего президента США надеются использовать это дело для активизации более широких усилий по его дисквалификации и потенциально поставить этот вопрос перед Верховным судом США.
Перспективы этого, однако, не выглядят многообещающими, учитывая, что в составе суда из девяти членов уверенное большинство (6:3) составляют консерваторы, включая трех судей, назначенных Трампом.
14-я поправка к Конституции была ратифицирована после Гражданской войны в США. Раздел 3 этой поправки был использован для того, чтобы не позволить сепаратистам вернуться на прежние государственные должности после того, как южные штаты вновь войдут в состав Союза.
Она применялась против президента Конфедерации Джефферсона Дэвиса и его вице-президента Александра Стивенса, которые работали в Конгрессе, но с тех пор на нее ссылались крайне редко.
Против Трампа заведено четыре уголовных дела, в том числе одно федеральное и одно дело в штате Джорджия, связанные с его попытками оспорить результаты прошлых выборов.