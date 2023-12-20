Страны Балтии согласовали ускоренный выход из российской энергосистемы

Ранее предполагалось, что отсоединение произойдет в конце 2025 года, теперь же есть надежда, что все будет готово к февралю того же года.

Также на встрече в Брюсселе был согласован новый маршрут для электрокабеля Harmony Link между Польшей и Литвой. Если раньше планировалось, что он будет проложен по морскому дну, то теперь его решили пустить параллельно железнодорожному полотну Rail Baltic.

Эстония, Латвия и Литва – последние три страны ЕС, которые все еще синхронизированы с российской электросетью.