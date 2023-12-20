Эстония сделала пару сотен исключений в отношении антироссийских санкций

Если попавший под санкции олигарх просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется, пояснил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами Министерства иностранных дел Андрес Сиплане. Для получения исключения необходимы правая основа и веское обоснование, например, безопасность.

«Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, которые представляли опасность для окружающей среды. Их заморозили (оставили стоять в порту – прим. ред.), потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать во избежание катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение», – привел пример Сиплане.