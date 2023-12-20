Венгрия согласится на вступление Болгарии в шенгенскую зону в обмен на отмену платы за транзит газа из РФ

По словам Сийярто, если решение болгарского парламента отменить плату за транзит газа из РФ в Венгрию будет 22 декабря официально опубликовано, то Будапешт даст сигнал своему представителю в Брюсселе о согласии Венгрии на вступление Болгарии в шенгенскую зону. «Болгария всегда была надежным транзитным партнером, и мы искренне надеемся, что после отмены этого враждебного закона мы сможем вернуться к основанному на взаимном уважении сотрудничеству с Болгарией, которое всегда было характерно для наших отношений», - заявил венгерский министр.

Ранее стало известно, что Болгария отложила взимание платы за транзит российского газа по своей территории, которую она ввела с октября текущего года в размере 10 евро за один мегаватт-час. По данным Софии, российский энергетический концерн «Газпром» не оплатил транзит.

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