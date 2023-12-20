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Диагностированный в марте рак унес жизнь игрока NBA

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Эрик Монтросс (00).
Эрик Монтросс (00). Фото: BOB JORDAN

Американский баскетболист Эрик Монтросс, провепдший за свою карьеру восемь сезонов в НБА, скончался в понедельник в возрасте 52 лет.

Причиной смерти стало прогрессирующее онкологическое заболевание, которое диагностировали в марте.

Монтросс начал карьеру в колледже, когда в 1993 году привел Северную Каролину к титулу чемпиона на NCAA (Студенческий чемпионат США). Год спустя «Бостон Селтикс» выбрали центрового игрока ростом 213 см в НБА.

Всего он провел восемь сезонов в Лиге, представляя «Даллас Маверикс», «Нью-Джерси Нетс», «Филадельфию 76», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс», а также «Бостон». В своем лучшем сезоне он набрал 10 очков и сделал 7,3 подбора.

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