Воры бесчинствуют: на стройплощадках и в бизнес-зданиях совершается много краж

В Выру из бизнес-здания поступил сигнал взлома – на него отреагировал патруль G4S, была вызвана полиция. Вор проник в здание, разбив стекло и открыв окно. Фотографию вора передали полицейскому патрулю. Вскоре на место происшествия прибыли и другие полицейские с собакой, а чуть позже – криминалисты, которые хотели запечатлеть место происшествия изнутри здания. При проверке помещения выяснилось, что на двух рабочих местах были открыты крышки ящиков, в которых лежали деньги, а в инфопункте – ящик рабочего стола. Ничего ценного там не хранилось, так что первичный материальный ущерб ограничился ремонтом окна. Из видеозаписи следует, что взлом совершил один человек, который разбил оконное стекло молотком, открыл окно изнутри и вошел в здание. Он был одет в зеленую куртку, синие джинсы, синюю шапку и черные перчатки.

«Прежде чем наш охранник покинул место происшествия, он получил от полиции информацию, что подозреваемый в совершении взлома уже пойман», - сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Тарту на территории одного строительного предприятия видеоохрана сработала на движение. По камерам были замечены два человека: они вошли на территорию и пошли к теплякам. Отреагировавшему на вызов патрулю удалось задержать одного агрессивного нарушителя за пределами территории. Вскоре прибывшая полиция задержала второго убежавшего. При проверке территории патруль обнаружил, что дверь тепляка взломана. Перед дверью уже были подготовлены вещи, вынесенные из тепляка. Полиция нашла и автомобиль злоумышленников: в нем находились шесть пустых канистр для бензина и приспособление для откачки топлива. Также полиция обнаружила, что на соседней территории у экскаватора откручена крышка топливного бака. Благодаря быстрому реагированию материальный ущерб ограничился лишь сломанным дверным замком.

«К сожалению, в последние месяцы таких взломов на строительных площадках и коммерческих площадях очень много. На прошлой неделе патруль G4S отреагировал на сигнал взлома и в Ярвамаа: там рядом с главной дверью магазина злоумышленники взломали пластиковое окно и проникли в помещение. За прилавком воры перевернули ящики с пачками сигарет. Кассы были взломаны, но наличные, к счастью, хранились в сейфе», - описал Тууль еще один случай.