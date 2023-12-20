Цены производителей промышленной продукции продолжают падать

Индекс цен производителей промышленной продукции, характеризующий изменение цен на произведенную в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2023 года снизился на 0,1% по сравнению с октябрем и на 3,3% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Как сообщает Департамент статистики, по сравнению с ноябрем 2022 года на индекс больше всего повлияло падение цен на поставку электрической и тепловой энергии, продукцию деревообрабатывающих предприятий и производство бумажных изделий.