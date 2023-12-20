СМИ: вышедшая на эстонский рынок сеть спортивных магазинов продолжает тайно работать в России

Французская группа Decathlon продолжает вести бизнес в России, несмотря на агрессивную войну России против Украины. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 19 декабря, расследовании, проведенном медиафирмой Disclose. Для сокрытия поставок в Россию товаров, произведенных в Бангладеш, Decathlon использовала подставную фирму в Дубае.

В РФ была поставлена одежда для активного летнего и зимнего отдыха и обувь на сумму около 11 миллионов евро. Согласно документам, с которыми ознакомился Disclose, Decathlon заказал товары через филиал в Сингапуре и отправил их в Россию через Дубай. Введенные на данный момент санкции против России не включают в себя спортивные товары. Это «серая зона», - цитирует материалы расследования агентство AFP.

Изначально Decathlon отказался комментировать обвинения. Disclose процитировал заявление компании о том, что она хочет «сделать все возможное, чтобы предотвратить перепродажу своей продукции в России».

Вскоре после начала агрессивной войны России против Украины группа Decathlon, как и многие другие западные компании, объявила о своем уходе из России. Но в октябре 2023 года стало известно, что активы Decathlon в России куплены компанией АРМ, а замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в декабре магазины сети начнут работать на всей территории страны, отдельно подчеркнув, что часть прежнего ассортимента будет сохранена.

В комментарии AFP компания Decathlon заявила, что у нее нет магазинов в Российской Федерации, нет сотрудников и нет доли в компаниях, работающих в стране.

Однако позже компания признала, что в это время поставляла одежду, заявив, что одним из ее приоритетов при уходе из России было обеспечение дальнейшей занятости персонала.

«Для завершения сделки было решено, в соответствии с действующими местными и международными нормами, что мы продолжим поставлять ограниченное количество продукции в течение определенного периода времени, чтобы позволить новому владельцу начать свою деятельность и сохранить рабочие места», - заявили в Decathlon.