Аймар Венцель ⟩ Российская экономика военного времени выглядит сюрреалистично

Один мой знакомый экспатриант побывал в своем родном городе и написал, что, на первый взгляд, все как до войны - рестораны переполнены, улицы забиты дорогими машинами. Я вижу, что некоторые инфлюенсеры из Якутска постоянно рекламируют новые рестораны суши, пиццерии и бургерные. Кто-то где-то в России зарабатывает достаточно денег, чтобы ходить в эти заведения. Сектор туризма также получил определенное денежное вливание. Теперь, когда россияне с деньгами все реже ездят за границу (особенно в Западную Европу), они хотят найти санатории и отели с хорошим сервисом в России. Российские коммерсанты поставляют в эти заведения напитки и еду от компаний, официально прекративших свою деятельность в России. Все это ввозится через третьи страны (например, через среднюю Азию) и зачастую без согласия производителя. Но последнее никого не волнует.