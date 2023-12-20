Аймар Венцель ⟩ Российская экономика военного времени выглядит сюрреалистично

Мой коллега посетил небольшую деревню на севере России. Вернувшись, он рассказал, что там увидел. И в его родной деревне, и в соседних деревнях можно увидеть дома на разных стадиях строительства. Его родственник утверждал, что зарплата строителей растет. Причина в том, что дома строятся на «гробовые», пишет этнолог Аймар Вентцель.
Родственники мужчин, мобилизованных в армию и погибших в Украине, получают огромные компенсации, которых хватает не только на ремонт дома, но и на строительство нового. Поскольку многие строители были мобилизованы, спрос на работников растет и рыночная логика заставляет строителей повышать цены.
Когда я спросил, что местные жители говорят по этому поводу, мне ответили, что местные жители молчат. Никто не спрашивает, откуда у семьи, живущей в не самых лучших условиях, вдруг появились деньги, чтобы позволить себе новый дом. Никто просто так не ходит на деревенское кладбище, где количество свежих могил постоянно растет. Другой коллега рассказал, что был в Бурятии и хотел посетить сельское кладбище. Его остановил агрессивный сторож. Оставалось только соврать, что на кладбище покоятся его родственники. Так он смог увидеть большое количество свежих могил.
Аналитики много рассуждают о том, как мобилизация и санкции повлияли на российскую экономику. Более реалистичные аналитики пишут, что российская экономика оказалась сильнее, чем прогнозировалось, и пока переносит все потрясения относительно благополучно. Разумеется, всего этого следовало ожидать, поскольку в интересах самой России избежать экономического коллапса.
О том, что зарплаты работников некоторых востребованных профессий неуклонно растут, уже слышно из разных уголков России. Федеральные власти России пытаются удержать экономику, для чего и ввели систему временных и постоянных освобождений от мобилизации. С другой стороны, как это всегда бывает в России, люди пытаются получить эти документы, независимо от того, представляют ли они жизненно важные для экономики специальности или нет.
Один мой знакомый экспатриант побывал в своем родном городе и написал, что, на первый взгляд, все как до войны - рестораны переполнены, улицы забиты дорогими машинами. Я вижу, что некоторые инфлюенсеры из Якутска постоянно рекламируют новые рестораны суши, пиццерии и бургерные. Кто-то где-то в России зарабатывает достаточно денег, чтобы ходить в эти заведения. Сектор туризма также получил определенное денежное вливание. Теперь, когда россияне с деньгами все реже ездят за границу (особенно в Западную Европу), они хотят найти санатории и отели с хорошим сервисом в России. Российские коммерсанты поставляют в эти заведения напитки и еду от компаний, официально прекративших свою деятельность в России. Все это ввозится через третьи страны (например, через среднюю Азию) и зачастую без согласия производителя. Но последнее никого не волнует.
Сложно сказать, насколько сильно повлияют на макроэкономику все эти деньги, но в стране есть определенное количество людей, чей образ жизни и порядок не претерпели никаких существенных изменений. Разумеется, все мои знакомые в один голос твердят, что в воздухе витает атмосфера неопределенности и подавленности. Почему-то, по крайней мере издалека, это процветание выглядит как пир во время чумы. Однако я уверен, что львиная доля россиян не признается в этом ни себе, ни другим (особенно иностранным журналистам). Этот оптимизм и так выглядел гротескно после 2014 года, а теперь он стал еще более сюрреалистичным.