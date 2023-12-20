Девелоперы боятся дорогого новшества: министр требует строить в новых зданиях  бомбоубежища

Министр от социал-демократов пояснил, что согласно первоначальному плану обязательство создания бомбоубежища будет распространяться на многоквартирные дома. Частные дома новым постановлением затронуты не будут. Застройщики, однако, ждут развития событий, так как план еще не окончательный, более того, они почти ничего не знают об этих намерениях.