Транспортный департамент предупреждает, что утром в среду дороги местами скользкие.
Основные и опорные шоссе местами мокрые от реагентов, а местами покрыты изморозью. Температура воздуха в Северной Эстонии около нуля или минусовая, на всей остальной территории страны плюсовая. Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. В Северной Эстонии на дорогах изморозь.
По прогнозу погоды днем начиная с запада страны облачность уплотнится, с островов на материк сместится зона дождей, во второй половине дня пройдут мокрый снег и дожди, местами снег. Температура понизится, а дорожное покрытие станет обледенелым. На дорогах велика опасность гололедицы!