На дорогах велика опасность гололедицы

Основные и опорные шоссе местами мокрые от реагентов, а местами покрыты изморозью. Температура воздуха в Северной Эстонии около нуля или минусовая, на всей остальной территории страны плюсовая. Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. В Северной Эстонии на дорогах изморозь.