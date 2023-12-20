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На дорогах велика опасность гололедицы

BNS
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Дорожные условия.
Дорожные условия. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Транспортный департамент предупреждает, что утром в среду дороги местами скользкие.

Основные и опорные шоссе местами мокрые от реагентов, а местами покрыты изморозью. Температура воздуха в Северной Эстонии около нуля или минусовая, на всей остальной территории страны плюсовая. Температура у дорожного покрытия везде минусовая, мокрое дорожное покрытие быстро покрывается корочкой льда, и дороги становятся скользкими. В Северной Эстонии на дорогах изморозь.

По прогнозу погоды днем начиная с запада страны облачность уплотнится, с островов на материк сместится зона дождей, во второй половине дня пройдут мокрый снег и дожди, местами снег. Температура понизится, а дорожное покрытие станет обледенелым. На дорогах велика опасность гололедицы!

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