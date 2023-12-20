Несовершеннолетний культурист побил рекорд Шварценеггера

Шварценеггер начал свой путь в бодибилдинг в 14 лет, а в 19 лет он победил на конкурсе «Мистер Европа», а в 20 лет он завоевал титул «Мистер Вселенная». Ратушный завоевал победу в 17 лет и стал самым молодым профессионалом Classic Physique, получив «профессиональную карточку». Этот документ свидетельствует о том, что спортсмен перешел из класса любителей в класс профессионалов.

«Преодолев много трудностей за последний год, я могу подчеркнуть, насколько важно верить в себя и оставаться верным себе, независимо от того, что о вас думают другие. Я рискнул испытать себя умственно, физически и эмоционально, чтобы не просто добиться успеха в бодибилдинге, но вырасти как личность, которая будет вдохновлять новое поколение», - написал Антон в своем Instagram.