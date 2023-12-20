Ремонт водопровода: на улице Паэ изменится организация движения

В этот период участок дороги, на котором будут осуществляться работы, будет закрыт для движения, в связи с чем временно изменятся маршруты автобусов №7, 13, 50 и 58. Также в связи с проведением работ будет закрыт один ряд движения на Петербургском шоссе.

Начиная с 22 декабря с измененными маршрутами, графиками и остановками можно будет ознакомиться на странице transport.tallinn.ee.

Движение с улицы Паэ в направлении Петербургского шоссе будет направлено в объезд с 27 по 29 декабря через улицу Вяйке-Паала, а с Петербургского шоссе на улицу Паэ - через улицу Маяка и переулок Маяка.