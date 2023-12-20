В ожидании худшего ⟩ Суэцкий кризис грозит подорожанием товаров в Эстонии

Поскольку вооруженные группировки в Йемене начали атаковать грузовые суда, проходящие через Красное море, и даже попытки США пресечь их нападения в конечном итоге не принесли плодов, крупнейшие судоходные компании решили перенаправить движение грузов в обход Суэцкого канала.

Из соображений безопасности грузовым судам приходится теперь ходить вокруг Африки.

По оценкам Bloomberg, подобный рейс обходится дороже примерно на миллион долларов и занимает на 7-10 дней больше, в зависимости от пункта назначения.

Последний раз Суэцкий канал закрывали в 2021 году, когда его на неделю перегородил большой контейнеровоз.

Глава немецкой судоходной компании Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен подтвердил Bloomberg, что их флот также следует из Азии в Европу и США вокруг Африки.

Прогнозов, насколько долго может продлиться такая ситуация, несколько дней или недель, Янсен не дает. При этом, по его словам, имеет смысл готовиться к самому негативному сценарию.

Дополнительные расходы на транспортировку товаров, разумеется, будут оплачены конечными потребителями, в том числе и в Эстонии.

Плюс к тому, следует учитывать, что значительная часть топлива и сжиженного газа для Европы также обычно транспортируется через Суэцкий канал.

В связи с этим участники рынка опасаются возможного скорого повышения в Европе цен на моторное топливо.

Как напоминат Reuters, Суэцкий канал протяженностью 192 км — это самый быстрый морской путь между Азией и Европой.

Суэцкий канал имеет критическое значение для мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.

В первой половине 2023 года через канал проходило около 9,2 миллиона баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 9% мирового спроса, сообщило Управление энергетической информации США со ссылкой на данные Vortexa.