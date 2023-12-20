Ср, 20.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Заявление Путина о передовом оснащении армии РФ может взбесить российских военных, находящихся на фронте

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Путин попытался представить российскую армию высокотехнологичной и очень инновационной
  • Украинские военные хотят мобилизовать до полумиллиона дополнительных бойцов
  • Эрдоган может сделать России предложение присоединиться к соглашению об экспорте украинского зерна

Если месяц назад министр обороны России Сергей Шойгу осторожно говорил об активной обороне российских сил на украинских фронтах, то теперь смело утверждается, что российские войска собираются вторгаться на украинские территории. На фронтах инициатива в основном перешла к российской армии, пишет в сегодняшнем военном отчете эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера Владимир Путин пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу перед коллегией Минобороны. Его послание было кратким: поскольку страны Запада не отказались от своих намерений в Украине, Россия также не собирается отказываться от целей, поставленных в феврале 2022 года в войне против Украины. Министр обороны с весьма сомнительной искренностью поддержал Путина, сказав, что армия выполнила все задачи на 2023 год и продолжит наступление в Украине в 2024 году. Выступление президента России быстро и широко растиражировалось в средствах массовой информации.

Вера России в свою победу растет

Поскольку Путин только что дал большое телеинтервью и очень подробно обсудил войну в Украине, можно предположить, что его участие в коллегии Минобороны было организовано в качестве внеочердной меры. Возможно, Кремль хотел создать противовес вчерашней более масштабной пресс-конференции президента Зеленского.

Кроме того, Россия, безусловно, осознает, что ее влияние и давление на западные страны способствовали заходу в тупик процесса принятия решений в Вашингтоне и в Евросоюзе. Необычайно частое появление в последние дни темы войны и воинственные заявления по другим темам политики безопасности пытаются уловить и усилить тенденцию, на которую делается расчет российскими лидерами.

Если месяц назад министр обороны России осторожно говорил об активной обороне российских сил на украинских фронтах, то теперь без колебаний говорится, что российская армия продолжает вторгаться на украинские территории. На фронтах инициатива в основном перешла к российской армии, и Россия понимает, что можно добиться и стратегической инициативы.

Кроме того, из-за больших потерь существуют серьезные проблемы с моральным состоянием российской армии в районе боевых действий, которое пытаются улучшить агрессивными заявлениями.

Путин пытался представить российскую армию высокотехнологичной и исключительно инновационной. Признав проблемы с системами связи и разведкой, он пообещал быстрые перемены и объявил о внедрении искусственного интеллекта, роботов и лазеров. С этим он явно переборщил, так как в армии сейчас нет самого элементарного современного вооружения на фронте, и люди на поле боя могут серьезно раздражаться такими заявлениями.

Украина готовит мобилизацию

В более длинном интервью президента Зеленского речь шла о мобилизации или вербовке солдат как о теме, которая набирала обороты в последние месяцы. Вокруг этой темы в Украине сложилась несколько напряженная ситуация, что выявило и разногласия между командующим ВСУ и политическими лидерами. В одном из своих выступлений главком ВСУ прямо заявил, что, по его мнению, массовое увольнение военных комиссаров или офицеров, ответственных за мобилизацию, было ошибкой.

Как хорошо известно, увольнение было вызвано участившимися случаями коррупции. Сейчас Украина пытается перейти от системы военных комиссариатов к новой системе комплектования, которая вызывает много дискуссий, путаницы и, очевидно, создала благоприятную среду для распространения дезинформации. Создание системы набора кадров является самой большой задачей нового министра обороны.

Зеленский снова публично повторил, что его пока не все предложения устраивают, особенно касательно, например, принудительной мобилизации женщин. Президент объявил сегодня, что украинские военные хотят мобилизовать до полумиллиона дополнительных бойцов, что увеличит численность украинской армии до более чем миллиона человек. Он подразумевал, что это слишком много с финансовой и социальной точки зрения, а также выразил сомнение, действительно ли необходима такая большая армия.

Зеленский не исключил полностью такой сценарий вербовки, но заявил, что ему нужны более сильные аргументы. Руководители армии намекнули, что состав армии необходимо и дальше увеличивать еще и потому, что необходимо активнее ротировать части на фронте. Подробных планов, конечно, никто не опубликовал. Зеленский совершенно прямо заявил, что не намерен увольнять главу ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, обсуждая цели войны и возможные гарантии безопасности, Зеленский не выдвинул новых позиций. Он убежден в том, что Украина должна бороться за все свои территории и что какие-либо частичные решения невозможны и не сработают.

Воздушное сообщение

Вчера распространилась новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может сделать предложение России присоединиться к соглашению об экспорте украинского зерна. Скоро станет ясно, рассматривает ли Россия сейчас такую возможность как подтверждение своей силы или же, напротив, слабости.

Вчера из киевского аэропорта Борисполь вылетел (пустой) пассажирский самолет, застрявший там в начале войны. Самолет в Европу доставила украинская авиакомпания, которая в настоящее время работает за пределами Украины. В украинских СМИ эта новость была усилена до больших масштабов и сервирована как тест для возобновления воздушного сообщения с Украиной. Об этом событии упомянул и президент Украины в своем интервью, так что можно предположить, что вылет из Киева был специально приурочен к тому же дню, что и большое интервью президента.

Открытие воздушного сообщения в любой форме стало бы крупной стратегической победой Украины. Поскольку средствам ПВО вокруг Киева удалось уничтожить все цели в 2023 году, ситуацию сравнивают с ситуацией в аэропорту Тель-Авива, где воздушное сообщение сохраняется, несмотря на атаки ХАМАС. Однако на данный момент такая возможность со стороны Украины все еще кажется скорее теоретической. Даже если это были бы отдельные рейсы, организованные украинской авиакомпанией.

Для этого также потребуется, чтобы Беларусь гарантировала, что Украина не будет атакована ракетами с ее территории, что неоднократно происходило в начальный период этой войны. Однако здесь будет наблюдаться определенное сходство с соглашением об экспорте зерна, где России сложно атаковать гражданские суда и приходится ограничиваться атаками на портовую инфраструктуру Украины. Если бы самолеты уже летали, Россия не могла бы позволить себе атаковать их. Однако, если говорить более конкретно, вчерашние новости могут побудить Россию организовать новые ракетные и дроновые удары по Киеву, что в данный момент может даже сыграть на руку Украине.

Ночные атаки

Минувшей ночью Россия нанесла удар по Киеву с помощью иранских беспилотников, но ПВО Украины уничтожили все беспилотники до того, как они приблизились к Киеву. Всего над Украиной было уничтожено 18 из 19 беспилотников, Россия также обстреляла ракетами С-300 Харьков, где пострадали два жилых дома и одно здание транспортной компании. Сообщений о пострадавших пока нет.

После перерыва в несколько месяцев украинская военная разведка провела атаку беспилотника в москвоском регионе, в результате чего были закрыты два из трех международных аэропортов Москвы.

На фронтах активность атак российской армии оставалась высокой.

Российская армия в некоторых точках продвинулась в районе Бахмута, но серьезных изменений линии фронта оам нет.

Вокруг Авдеевки идут самые ожесточенные бои, активность российской армии там сейчас самая высокая. Российской армии удалось немного увеличить так называемую серую зону, но серьезно прорвать украинскую оборону ей не удалось. Российские атаки также стабильно активны в районе Марьинки. Российской армии удалось немного улучшить там свои позициии, но это незначительное продвижение.

На Южном фронте российская армия пытается оттеснить украинские войска в районе Токмака и значительно усилила там свою активность.

Новое перемирие в секторе Газа выглядит весьма вероятным

Впервые за последнюю неделю ХАМАС смог запустить несколько ракет из сектора Газа по территории Израиля, которые были нейтрализованы средствами ПВО. Ракетные обстрелы «Хезболлы» на севере Израиля также не увенчались успехом.

Президент Израиля Ицхак Герцог объявил вчера, что Израиль готов к новому перемирию с ХАМАС, чтобы освободить заложников в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Позже сообщалось, что Израиль предлагает ХАМАС недельное перемирие для освобождения заложников. Вчера также распространилась информация о том, что Израиль обнаружил тела еще пяти заложников в северной части сектора Газа.

По поводу ХАМАС распространяются слухи о том, что они готовы провести мирные переговоры, что будет означать обмен заложниками в обмен на прекращение боевых действий и, возможно, хотя бы некоторых палестинских заключенных. Тактики обеих сторон понятны и, естественно, не совпадают. Пауза в боевых действиях ХАМАС не сильно поможет, поскольку их организованное сопротивление в секторе Газа явно сломлено.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх