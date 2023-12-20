ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Заявление Путина о передовом оснащении армии РФ может взбесить российских военных, находящихся на фронте

Кроме того, из-за больших потерь существуют серьезные проблемы с моральным состоянием российской армии в районе боевых действий, которое пытаются улучшить агрессивными заявлениями.

Путин пытался представить российскую армию высокотехнологичной и исключительно инновационной. Признав проблемы с системами связи и разведкой, он пообещал быстрые перемены и объявил о внедрении искусственного интеллекта, роботов и лазеров. С этим он явно переборщил, так как в армии сейчас нет самого элементарного современного вооружения на фронте, и люди на поле боя могут серьезно раздражаться такими заявлениями.

Украина готовит мобилизацию

В более длинном интервью президента Зеленского речь шла о мобилизации или вербовке солдат как о теме, которая набирала обороты в последние месяцы. Вокруг этой темы в Украине сложилась несколько напряженная ситуация, что выявило и разногласия между командующим ВСУ и политическими лидерами. В одном из своих выступлений главком ВСУ прямо заявил, что, по его мнению, массовое увольнение военных комиссаров или офицеров, ответственных за мобилизацию, было ошибкой.

Как хорошо известно, увольнение было вызвано участившимися случаями коррупции. Сейчас Украина пытается перейти от системы военных комиссариатов к новой системе комплектования, которая вызывает много дискуссий, путаницы и, очевидно, создала благоприятную среду для распространения дезинформации. Создание системы набора кадров является самой большой задачей нового министра обороны.