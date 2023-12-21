Антон Алексеев: Эстония защищена как никогда надежно, но это не делает нападение на нее невозможным

- Как война в Украине влияет сейчас на безопасность Эстонии? Кому-то кажется, что страны Балтии - самый вероятный объект для новой агрессии со стороны России, кто-то, напротив, говорит, что именно на фоне войны в Украине восточный и даже северо-восточный фланг НАТО усилился до такой степени, причем и в военном смысле, и в политическом, что Эстония сейчас в большей безопасности, чем когда-либо прежде. Какой из этих взглядов ближе к реальности?

- Да они оба близки к реальности. Потому что да, с одной стороны, Эстония действительно никогда не была защищена так хорошо, как сейчас. Сколько Эстония существует как самостоятельное государство? С 1918 по 1940 годы, и с 1991 года по нынешнее время, и у Эстонии впрямь никогда не было раньше такого количества союзников и такой системы безопасности. Не было такой армии. Так что да, это правда.

С другой стороны, а насколько все это остановит Россию, если она вдруг решит что-то предпринять? Мне сложно сказать. Ведь я принадлежу к тем людям, которые до 24 февраля 2022 года не верили, что Россия отважится и решится на такую вот войну с Украиной. Так что эти обе оценки не взаимоисключающи. Да, Эстония защищена лучше всего за всю свою историю, с другой стороны, угроза очевидна.