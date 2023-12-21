Антон Алексеев: Эстония защищена как никогда надежно, но это не делает нападение на нее невозможным

И так это и происходит: Грузия, потом Донбасс, 2014 год, потом 2022 год, Израиль, я не думаю, что все вот это злой Путин срежиссировал. Еще ведь Карабах…
- Про Карабах я собирался задать вам следующий вопрос…
- Когда люди склонны к использованию силы для достижения своих целей, причем не только политических, а любых, и они видят живой и актуальный пример того, как такой способ решения проблем работает, то у них появляется довольно мощный аргумент в пользу того, что если там сработало, то и у них получится…
- Заразительность дурного примера?
- Да. Так что я не думаю, что Владимир Путин как-то специально договаривался с Исмаилом Ханией, лидером ХАМАС, что, мол, давай-ка я отсюда, а ты оттуда, и мы так их в кольцо и возьмем. Но при этом странно было бы отрицать тот общеизвестный факт, что Россия и Иран - это союзники, причем союзники стратегические, ведь Иран снабжает Россию беспилотниками, а Россия поставляет Ирану военные технологии. И при этом мы знаем, что Иран поддерживает и спонсирует ХАМАС, а также «Хезболлу».
Да, это сообщающиеся сосуды, и по этим сосудам перетекают не только деньги, технологии и оружие, но и самое такое понимание, такой менталитет, что проблемы надо решать силой.
- Многие эксперты находят, что то, что произошло в Нагорном Карабахе в этом году, показывает, что влияние и авторитет России на постсоветском пространстве утрачиваются, если она устраняется от участия в процессах, в которых раньше претендовала на первостепенную роль. Так ли это, что ждет отношения Азербайджана и Армении в ближайшие годы, если мы видим, как поощряется Азербайджан Турцией, страной НАТО, и в то же время как на фоне «отворачивания» Армении от России начинает стремительно крепнуть сотрудничество Армении и США? Остается ли этот регион пороховой бочкой?